Elkészült a megye egyik legnagyobb kültéri betleheme

Somogy megye talán egyik legnagyobb kültéri betleheme épült meg a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom északi oldalán szombat délelőtt.

Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános elmondta, hogy ebben, a méreteiben is egyedülálló formában immár 14. éve látható a város igényesen összeállított betleheme a karácsonyi ünnepkörben. Az első kezdeményezés azonban még ennél is régebbi. Ugyanis első alkalommal még csak a három főalak: Jézus, Mária és József készült el Csikós Nagy Márton szobrász által, a hívek adományából.

Majd csak ezt követően – az újabb támogatások révén – már Péterfai Ferenc fafaragó alkotta meg a most is kiállított többi személyt: a három királyokat, a pásztorokat, az angyalt; valamint az állat figurákat. A betlehemi istállóhoz így összesen 10 személy, és 6 állat is tartozik; amint – a gyermekek legnagyobb örömére – még egy mozgatható gémeskút is kiegészít.

A koronavírus-járvány ellenére az idén is sokan eljöttek idősek és fiatalok egyaránt, hogy a mintegy fél napos munka során megörökítsék Jézus születésének jelenetét. Az akác vázszerkezetet összeállításában 4 fő vett részt, Ságvári Róbert ácsmester vezetésével. A többi munkát Gelencsér Róbert világi elnök és Tóth Péter irányították a Marcali Római Katolikus Egyházközség összefogásával. A templomdíszítőkkel együtt összesen mintegy 30 személy segített abban, hogy az idei esztendőben is sokan láthassák az impozáns betlehemet és ezáltal mindenkihez eljusson karácsony valódi üzenete. Az alkotás – az érvényben lévő intézkedések betartásával – január elejéig szabadon látogatható, akár este is, hiszen szépen ki van világítva. Érdemes tehát sötétedés után is megtekinteni, aki csak teheti – tette hozzá Iván atya.