Elkészült a tutyi, megszólalt a tambura

Bemutatkoztak a Somogyban élő nemzetiségek a Kaposvári Egyetemen. Az érdeklődők az ecsenyi svábokkal, a horvátokkal, a lengyelekkel és az oroszokkal is jobban megismerkedhettek.

Gereben, motolla és rokka, néhány eszköz melyet elődeink nap, mint nap használtak. Manapság azonban ezek a tárgyak csak a múzeumokban, vagy gyűjtőknél lelhetőek fel. Máj Péter, hagyományőrző számos régi eszköznek a birtokosa, fontos számára, hogy minél többen megismerjék a múltat, ezért is vállalta, hogy bemutatja az Ecsenyben élő svábokat a Nyári Egyetem Kultúrák Találkozása Somogyban elnevezésű eseményen.

– A tutyi készítés folyamatát ismerhették meg – fogalmazott Máj Péter. – Gyakorlatilag ez a világ legbiobb terméke, hiszen a talpa zsákvászonból, a felső része pedig gyapjúból van. Kétszáz évvel ezelőtt sokan foglalkoztak ezzel a faluban. Mindenki maga termelte meg a lent, a kendert és a gyapjút, majd feldolgozta és értékesítette, így a haszon ott maradt a zsebükben. Azt gondolom, hogy ezt minél több embernek meg kell ismerni. Lehet, hogy közhelynek hangzik, de akinek nincs múltja, annak nincs jövője sem. Annyi érték van a viseletekben, a táncokban, az énekekben, a zenében és a népi kismesterségben, hogy erről muszáj beszélni – tette hozzá Máj Péter.

Az eseményen a drávasztárai Biseri Drave Tamburazenekar is bemutatkozott. A fiatalokból álló zenészek vezetője Kedves Tibor elmondta: olyan horvát népdalokat játszanak, melyeket a Dráva magyarországi részen gyűjtöttek össze, az ott élő horvátok. A dalok olyan „kincsnek” számítanak, amelyeket Horvátországban szinte nem is ismernek. Kedves Tibor kiemelte: tapasztalata szerint egyre több fiatal érdeklődik a tambura iránt, sokan pedig meg is tanulnak játszani a hangszeren.

Gyöngyösiné Szabó Judit az esemény főszervezője hangsúlyozta: az egy hetes esemény célja a magyar nyelv és a magyar hagyományok megismertetése és ápolása, ezért olyan külföldi egyetemekről hívtak hallgatókat és oktatókat, ahol van magyar nyelvű oktatás.