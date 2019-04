Elkészültek a desedai kemping tervei, jöhet az új szálloda

Sok beruházásról hallhattunk újdonságokat a közgyűlésen: a desedai kemping kiviteli tervei elkészültek, pénzt nyertek az uszoda melletti wellness hotel tervezésére, és adásvételi szerződést kötöttek a 200 hektáros napelem parkra.

– Még soha nem volt ennyire erős a város költségvetése, és még soha nem volt ennyi tartalékunk! – jelentette ki Szita Károly polgármester a tavalyi büdzsé zárszámadásakor és az idei áttekintésekor. 2017-hez képest 2018-ban 12,5 milliárd forinttal nőtt Kaposvár vagyona, ez 12,2 százalékos emelkedés. Kaposvár vagyona így összesen 114 milliárd forintra rúg. Már most látható az is, hogy az idei helyi adóbevételek még a 2018-as rekordot is meghaladják majd.

Jó ütemben haladnak a Németh István Program beruházásai, adott összegzést a polgármester a fejlesztések állásáról. Elkészültek a kétmilliárd forintból épülő desedai kemping kiviteli tervei, a létesítmény 2020 végére elkészülhet. 120 millió forintot nyertek az uszodai wellness-szálloda tervezési költségeire. Megkötötték a szerződést a 200 hektáros napelem parkra, amely Közép-Európa legnagyobb hasonló ilyen parkja lesz. A Dorottya-ház átalakításakor a bemutatandó belső tartalmat áttervezték, ez különleges módon szól majd a nőkről.

A Gyarapodó Kaposvárért programban 19 család kapott lakástámogatást, 14 pár részvételét támogatták a lombikbébi programban, és 238 kismama kapott tömegközlekedési bérletet. A megyeszékhely közterület-felügyelő kameráit 134 újjal egészítik ki. Szita Károly hangsúlyozta Kaposvár úttörő tevékenységét olyan kezdeményezésekben, amelynek nyomán az országban kötelezővé tették a bárányhimlő elleni oltást.

A költségvetésből kiderült, hogy oktatási és innovációs központ létesítésére félmilliárd forintot kap a város. Ezzel a robotika és a műszaki képzés terén indulhat fejlesztés a helyi ipari parkokkal és az egyetemmel közösen. A beruházást Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter jelenti be május közepén.

Mérhetik a légszennyezést

– A 2019-es költségvetés javaslatain nehéz fogást találni! – ismerte be a kérdései benyújtásakor az ellenzék vezéralakja, Kováts Imre. Szita Károly egy apró dicsértettel honorálta Kováts (DK-MSZP) felkészültségét. A polgármester azt válaszolta, hogy megfontolás tárgya lehet egy körforgalom építése a Hársfa és a Fő utca a sarkán, valamint elkezdődhet a Rákóczi stadion környékének, illetve az atlétikai pályának a rendbehozatala. A képviselők elfogadták az előterjesztést, amelynek alapján egy légszennyezést mérő, automata berendezést szerezhet be a város. Ezután egy húsz mérőpontos rendszerrel nyerhetnek majd valós idejű adatokat a levegő minőségéről. Ezzel egy országos mérőhálózathoz csatlakozhatunk. A közgyűlésen a képviselők elfogadták a város turisztikájának stratégiai terveit. A cél, hogy elérjék a százezer kereskedelmi vendégéjszakát egy évben, és legalább egy rendezvényünk a legrangosabb vidéki fesztiválok sorába emelkedjen.