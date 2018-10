Elkezdték lebontani a Nostrát, teljesen átalakul a környéke

A Németh István Program keretében hétfőn kezdték el lebontani a Nostra épületét, amely évek óta üresen áll a város szélén. A romos épület környéke teljesen átalakul majd a következő időszakban.

A Nostra az egykori kaposvári vár romjaira épült még 1931-ben. Az épületek idővel elnéptelenedtek, állapotuk egyre romlott. A területet sokáig nem hasznosították, leginkább hajléktalanok éltek itt, de ha végeznek az építkezésekkel, teljesen átalakul a környék. Az épületek 18 ezer 120 légköbméternyi helyet foglalnak el, első lépésben ezeket teljesen elbontják majd.

– Az elbontási munkálatok várhatóan jövő év elejére befejeződnek – mondta el Erdélyi Napsugár projektfelelős. – Mivel a Nostra a kaposvári vár romjain épült ezután lesz egy több hónapos régészeti feltárás is a területen.

Az átépítés során is kiemelt figyelmet kap az egykori vár mivel terveznek egy történelmi tanösvényt is, ahol bemutatják a hajdani épületet. A tervek alapján egyegész kültéri szabadidőközpont létesül a Nostra helyén. Lesz itt egy színpad nézőtérrel, ahol rendezvényeket lehet majd tartani, tematikus játszótér és járdákat illetve sétautakat is kialakítanak majd.

A kerékpárosok is örülhetnek, mert létesítenek a területen egy csaknem 80 négyzetméteres kerékpárpontot és szervizt, illetve egy elektromos töltőállomást is kialakítanak. Buszöblök, parkolók épülnek majd, fejlesztik a közvilágítást, és bővítik a térfigyelő kamerarendszert is.

A beruházás fontos eleme, hogy egy új városi zöldfelület alakítsanak ki, ezért több növényt, fákat, bokrokat is telepítenek majd a területre.