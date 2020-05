Elmarad a fesztiválszezon, de a balatoni nyarat várja mindenki

A balatoni fesztiválok hiánya nagyon fáj a településeknek, nem kevésbé a szervezőknek és a fellépőknek. Az egyik legnagyobb rendezvény, a Balaton Sound már biztosan a koronavírus-járvány áldozata lett, hiszen egy kormánydöntés értelmében augusztus 15-ig sem 500 főnél nagyobb, sem annál kisebb, vagyis gyakorlatilag semmilyen rendezvény nem engedélyezett.

A szervezők a szomorú hírt közleményben tudatták a rajongókkal. – Nagyon szomorúak vagyunk, hiszen 2007 óta minden évben ugyanolyan lelkesedéssel és erőbedobással dolgozunk azon, hogy az év legütősebb bulijait hozzuk el nektek Zamárdiba – áll a közleményben. – De bármennyire is nehéz, úgy gondoljuk, hogy ez a döntés a ti és a fesztivál munkatársainak biztonságát szolgálja. Ez lesz az első olyan nyár a Balaton Sound történetében, amikor elmarad a rendezvény.

Ugyanakkor a másik zamárdi rendezvény – a Strand Fesztivál – egyelőre nincs veszélyben. – Azon dolgozunk, hogy augusztus 18-án megnyissuk a kapukat és Zamárdi szabadstrandján újra találkozhassunk – tették közzé a világhálón a fesztivál szervezői.

– Hatalmas érvágás, s ez csupán egyetlen tétel; összességében félmilliárdos lyuk keletkezett Zamárdi költségvetésében az elmaradó bevételek miatt – mondta Csákovics Gyula, a fesztiváloknak otthont adó Zamárdi polgármestere. – Nem szedhetünk idegenforgalmi adót, a fesztiválok közterület-bérleti díja és az adott időszakhoz köthető adó is kiesik, ami szintén 100 millió forintos tétel.

Elmarad a balatonboglári Bábel Sound ingyenes világzenei fesztivál is, a szervezők ezt már korábban bejelentették. – A jelenlegi helyzetben nem tudnánk olyan színvonalon megszervezni az eseményt, ahogy a korábbi években – közölték a szervezők.

A járvány és a korlátozás két kedvelt fonyódi fesztivált is érint: a Retro Balatont júliusra hirdették meg, a Rock Balatont pedig éppen augusztus 13-ra. A rendezvények sorsa még nem dőlt el, tájékoztattak a szervezők, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint nem tartják meg őket.

A Lellei Borhét léte is kétségessé vált, a szervezők a rendezvény közösségi oldalán azt írták: bár még kivárnak, de annak van nagyobb esélye, hogy elmarad.

Gyökeresen megváltozik az életünk, ebben kell megtalálni a lehetőségeket

Mivel a fesztiválszezon elmarad, a MOL Nagyon Balaton online beszélgetés-sorozatot indított, amelynek keretében a házigazdák a Balatont érintő legaktuálisabb témákat járják körbe hétről hétre. Az első beszélgetés vendége volt Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke is, aki optimistán beszélt a lassan beinduló szezonról. – Bízom abban, hogy polgártársaink felelősen tudnak viselkedni a feloldás kapcsán is és egy különleges balatoni nyarat tudhatunk majd magunk mögött – mondta a balatoni turisztikai szakember. Hozzátette: a szezon alakulása szempontjából nagy kérdés lesz, hogy a célközönség hogyan vészelte át a válságot. – Ez egy inspiráció, hogy maradjunk itthon és ne menjünk külföldre. Szerintem ez a másfél hónap nem volt annyira hosszú idő, hogy a néplélek ne tudna meggyógyulni.

Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs és marketingigazgatója szerint azonban a válság komolyan átalakítja a turizmust is. – Gyökeresen meg fog változni az életünk – mondta Szollár Domokos. – Ebben meg kell találni a lehetőséget, hogyan hozható ki belőle a legtöbb. Ha ezt teszik a balatoni szolgáltatók, akkor egy erős márkaértéke lehet a tónak.

Mivel eddig az élményeket keresték a turisták, a jövőben várhatóan a biztonság felértékelődik majd. A felvetésre reagálva Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem vezetője elmondta: már konkrét tervekkel rendelkeznek a szezonra. – Maximális biztonsági intézkedésekre készülünk – mondta Csapody Balázs. – Hőmérsékletméréssel, kézfertőtlenítéssel, pleximaszkokkal. Jövő héttől már továbbképzést tartunk a Kistücsök dolgozóinak, s vizsgázniuk is kell.

A beszélgetés résztvevői abban egyetértettek, hogy mind a fesztiválok, mind a balatoni turizmus szempontjából számítani kell arra, hogy a vendégek szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek majd.