November 14. a cukorbetegek világnapja, Somogy lakosságának közel 10 százalékát érinti a diabétesz. A kaposvári egyesület az idén rekordszámú, több mint 1000 szűrést végzett, s közel 30 lehetséges cukorbeteget irányítottak orvoshoz.

– Hét éve vagyok cukorbeteg, egy kórházi kivizsgáláson derült ki a baj – mondta a 66 éves Plajbász Katalin, aki részt vett a Marázplast Áruházban megtartott szokásos szerdai egészségügyi szűrésen. – Eleinte nehéz volt betartani az étrendet, hiányzott az édesség, de idővel alkalmazkodtam az új helyzethez a saját érdekemben.

Somogyban csaknem 31 ezer cukorbeteg él, hazánkban több mint egymillió. Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a cukorbetegek kaposvári egyesületének elnöke szerint elméletben mindenki tudja, miként előzhető meg a baj – egyebek mellett kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres testmozgással – , ám a többség nem ülteti át ismereteit a napi rutinba. Ezt sokan kényelemből, lustaságból teszik, ám ezzel öngólt rúgnak. A cukorbetegségnek ugyanis veszélyes szövődményei lehetnek: a veseproblémákon kívül látásromlás, vakság, s akár lábamputáció is.

– Család és munkahely: ebben a jól behatárolható közegben lehet hatékony, rövid távon is mérhető változást elindítani – hangsúlyozta. – A megelőzésre jóval nagyobb energiát érdemes mozgósítani, szerencsére újabb, ígéretes kezdeményezésekről lehet hallani. Van olyan cég, ahol fitnesz-bérletet vesznek a dolgozóknak, máshol ingyenes egészségügyi vizsgálatot szerveznek, s a cégvezetők tisztában vannak azzal: az egészséges, fitt alkalmazottak ritkábban mennek táppénzre, tehát gazdasági vonzata is van a megelőzésnek. Egyesületünk négy éve végez szűrést Kaposváron és somogyi vállalkozásoknak is felajánljuk segítségünket: kitelepüléseket vállalunk, ahol egy-két óra alatt az összes dolgozót megvizsgálhatjuk. Döntő a prevenció, illetve a cukorbetegeknél a folyamatos szakszerű ellátás, kezelés. Figyelmeztetnek a statisztikák: Somogyban is rohamosan nőtt a cukorbetegek száma, s ez egyre több fiatalt érint. Kordában tartható a cukorbetegség, de kizárólag tudatos életmóddal.

Közügy a védekezés

– Elhízás és mozgásszegény életmód: ezek a fő kockázati tényezők – emelte ki Lassu Gyula siófoki háziorvos. – Egyre több az elhízott fiatal, ez alapvetően a megváltozott életkörülményekre vezethető vissza: amúgy igen szembetűnő a változás, 50 éve szerintem lényegesen kevesebb kövér ember élt a megyénkben is, mint manapság. A helytelen táplálkozási szokások helyett jóval nagyobb figyelmet kell fordítani az egészséges étkezésre.

Vörhendi Péter, a kaposvári Kapos Medical Magán-egészségügyi Centrum tulajdonosa szerint az életmódváltás kapcsán nem szükséges egyből nagy dolgokra gondolni. Elég, ha napi egy órát aktívan sétálunk vagy aki bírja, kocog vagy kerékpározik. A cukorbetegség elleni küzdelem szerinte kiemelt társadalmi közügy, így a lehető legszélesebb körben szükséges népszerűsíteni a jó tanácsokat. Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke azt mondta, ma már egyénre szabott étrenddel segítik szakembereik a cukorbetegeket, sőt, az egyik legfontosabb szempont az étkezés élményének megőrzése.