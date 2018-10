Élményt és programokat is nyújtanak a hajózás mellé

Remek 172. szezont zárt a Balatoni Hajózási Zrt. Az idén is sikerült növelniük járataik forgalmát, október 23-áig, a hivatalos szezon végéig 750 ezren utaztak a személyhajókon, melyre utoljára 10 évvel korábban volt példa. A kompok több mint 1,2 millió utast szállítottak október végéig.

– Összesen 750 ezer fő utazott a menetrend szerinti járatokon, illetve a séta-és programhajókon – mondta el a Somogyi Hírlapnak Dónucz László, a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója. Hozzátette: a tavalyihoz képest hat százalékkal növelték forgalmukat. Szántód és Tihany között a rév október végéig több mint 1,2 millió utast szállított. S az idén tovább nőtt a belföldi utasok száma, 2018–ban is a fővárosból és Pest megyéből érkezett a legtöbb utas, de meghatározó küldőterület a Balaton környéke: Somogy, Veszprém és Zala megye is. – Az idei év újdonsága volt, hogy létrehoztuk a központi ügyfélközpontot, ahol a menetrendről, kompközlekedésről vagy éppen a vitorlás bérlésről is kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek. Eddig 14 ezer hívást fogadott ez az ügyfélközpont – tette hozzá.

Megtudtuk, hogy az elmúlt három évben saját forrásból 2,5 milliárd forint fejlesztést valósított meg a balatoni hajózási társaság. Már tervezik a jövő évet, a 2019–es programkínálatot, továbbá megkezdődött a hajók leszerelése és téli karbantartása. A hajózási vállalat stratégiájában nagyon fontos szerepet töltenek be a családok, gyerekek. A főszezonban tematikus járatokat indítottak, ilyen volt például a népszerű varázshajót.

– Tizenkilenc százalékkal többen vették igénybe ezt a szolgáltatást, és természetesen még ősszel is indítunk gyerekeknek járatokat – emelte ki Dónucz László. Megjegyezte: az ügyfél elégedettségi méréseik alapján az utasok szeretnének még egy plusz élményben részesülni a hajón.

Középpontban a gyerekek

Keszthelyen új programhajóval – Csillaglesen Helkával -, míg a Balaton tíz kikötőjéből is induló varázshajón új játszósarokkal, kísérleti jelleggel néhány menetrend szerint közlekedő hajójáraton olvasósarokkal is várták az utasokat. A hétvégén harmadik alkalommal indult a siófoki és a balatonfüredi kikötőből a Halloween hajó. A két járat kétszáz főt, főként gyerekeket és szüleiket szállította. Szellemek, boszorkányok, kalózok, tökmanók szálltak fel a Szent Miklós hajóra. A gyerekeknek bűvész showval, kézműves programokkal, Füred kapitány vezetésével kincsvadászattal kedveskedtek. Ha az időjárás engedi legközelebb december másodikán indul Mikulás hajójuk.

Új hajók, kikötők, korszerű jegykiadó rendszer

Az elmúlt három évben saját forrásból két és fél milliárd forint fejlesztést valósított meg a balatoni hajózási társaság. Az elmúlt esztendőkben 2015 óta óta három hajó újulhatott meg, a Siófok, a Nemzeti Regatta és a Kossuth komp. Továbbá két kikötőt fejlesztettek, a fonyódit és az alsóörsit, utóbbiban százötven férőhelyet alakítottak ki, amely azóta is telt házzal üzemel. A hajók és a kikötők esetében állapotjavító beruházásokat hajtottak végre, valamint bevezettek új és korszerűbb jegykiadó rendszert. Megújult, egységes arculatot is létrehoztak. Jelenleg zajlik a balatonföldvári állomás nyílászáró cseréje, a balatonfüredi energetikai korszerűsítése már befejeződött.