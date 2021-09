Élményt szereznek a mélyszegénységben élő fiataloknak

Élményekhez juttatja a mélyszegénységben élő gyerekeket a kaposvári önkormányzat és a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány. Európai Uniós támogatásból 400 millió forintot fordítanak arra, hogy a Kaposvári járásban élő fiatalok különféle szolgáltatásokhoz jussanak, hangzott el kedden a témában rendezett kaposvári konferencián.

A Somogy-Flandria Inkubátorházban szervezett eseményen Bod Gyöngyi projektmenedzser elmondta, 2018. március elején indult el program, azóta több mélyszegénységben élő, első sorban cigány gyereket sikerült megszólítaniuk. A 400 millió forintos támogatás nagy részét, 350 milliót a kaposvári önkormányzat, a maradék 50 milliót a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány költheti el a program végéig, 2022. augusztus 31-ig.

A konferencián elhangzott, eddig olyan élményeket kaptak a fiatalok, melyekhez önerőből nem jutottak volna hozzá. A program részeként a gyerekek elmentek a Balatonhoz, a Kaposvári Virágfürdőbe, a patcai Katica Tanyára és a somogyvári romokhoz is. Az élményszerzés mellett a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek. Az egyik kaposvári, a Sörház utcai közösségi házban például angol és történelem tanuló klub működik, de a fotózással is megismerkedhetnek a fiatalok.

A Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári járásban elnevezésű program hét közösségi házban és esélypontban működik, valamint más intézményeket is sikerült bevonniuk. Bod Gyöngyi elmondta, a szakemberek különböző foglalkozásokat szerveznek a közösségeknek. Védőnő, pszichológus, gyógytornász és gyógypedagógus is felkeresi a programban résztvevő intézményeket. Az eseményen azt is megtudtuk, hogy a programokba eddig több mint 2200 huszonöt év alatti fiatalt vontak be, akik közül több mint 800-an, rendszeresen, legalább ötször részt vettek valamilyen foglalkozáson. A konferencián az is elhangzott, a támogatott felzárkóztatási programnak akkor lesz majd látható eredménye, ha nemcsak pár évig működnek, hanem hosszú távon tudnak foglalkozni a rászoruló fiatalokkal.

Fejlesztik a hátrányos helyzetű gyerekeket

Már egy éve használják a somogyvári Biztos Kezdet Gyerekházat a fiatalok és szüleik, hivatalosan viszont még csak kedden adták az épületet. Bogdán János, a gyerekházat fenntartó, Somogyvár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta: az intézményt 15 millió forintos pályázati pénzből és a somogyvári önkormányzat 2 millió 700 ezer forintos támogatásából, a régi tűzoltószertárból alakították ki. A szakmai munkához a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatán negyven millió forint támogatást kaptak. Az összegből fizetik a három dolgozó bérét, a fejlesztő szakembereket és a különféle programokat is ebből finanszírozzák. Bogdán János kiemelte, nagy szükség volt a gyerekházra azért is, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei fejlődhessenek. Bogdán János hozzátette, a somogyvári gyerekház a második olyan intézmény az országban, melyet roma önkormányzat tart fent.