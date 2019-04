Elődeik keze nyomát megbecsülve építkezik Nagyatád

Megtelt a nagyatádi kulturális központ színházterme az elmúlt héten, sokan ünnepelték együtt a város napját. Nem csak az elődök munkájáról emlékeztek meg, a közeljövő fejlesztéseiről is szóltak. A hagyományokhoz hűen kitüntetéseket is átadtak.

– A város napja is alkalmat ad arra, hogy együtt örüljünk egymás sikereinek, kezet fogjunk, biztatást és erőt adjunk egymásnak – mondta Ormai István polgármester. – Az ünnep kifejezi azt is, hogy a nagyatádiak közösségének van közös múltja, van általunk alakított közös jelenünk és közös a jövőnk. Generációk sora dolgozott a városért. Elődeink keze munkája, gondolatai itt vannak velünk. Példát, útmutatást, lehetőségeket kaptunk tőlük. Ezzel az örökséggel felelősen kell bánnunk, hasznosítanunk, tovább vinnünk.

A polgármester arról is szólt, hogy sok döntést hoztak az elmúlt évek alatt, elhatározásokat fogalmaztak meg a város fejlesztését illetően. Az elmúlt időszakban 12 pályázaton, több mint 3,5 milliárd forint támogatást nyert el Nagyatád. Ennek a hatékony felhasználásán dolgoznak. Megújítják többek között a Széchenyi téri park növényzetét, s egy találkozási helyet is kialakítanak ott a fiatalok részére. Felújítják és közösségi célra hasznosítják a téren 1902-ben iskolának épült szép épületet, megőrizve annak építészeti értékeit. A régi laktanyát magában foglaló iparterületen az infrastruktúra megújításán dolgoznak, hogy vonzóbb feltételeket teremtsenek a területen a vállalkozások számára. Három óvodát is korszerűsítenek, jobb körülményeket teremtve a nagyatádi kisgyerekek számára.

A településvezető hozzátette: a gyógyfürdő korszerűsítése is szerepel a célkitűzéseik között, a kiviteli terveik már megvannak, a pénzügyi feltételeket még meg kell teremteni. A Mándl-kastély kastély felújítására is van egy reményteli kezdeményezés. Habár nem az önkormányzat tulajdona az épület, a felújításban partner lesz.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte az ünneplő közösséget.

A hagyományokhoz hűen többeket is elismert a városnapon a képviselő-testület. Nagyatád Város Díszoklevele elismerésben részesítették Ágoston Imrét, a Nagyatádi Teke Klub ügyvezetőjét, Balogh Józsefet, a Schwinn-Csepel kerékpáros vállalkozás ügyvezetőjét, Bozsóki Sándorné közalkalmazottat, a Fürjecske Néptánc Egyesületet, Horváth Dezső vállalkozót, a Nagyatádi Polgárőr Egyesület elnökét, illetve Kömpf Gyula vállalkozót, az Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály elnökét. Nagyatád Szolgálatáért kitüntető díjban részesítette a képviselő-testület Balazsin Tamásné pedagógust, Erdő Gabriella háziorvost, Gresa Gábor tűzoltó alezredest és Ivelics János nyugalmazott köztisztviselőt. A város díszpolgára címet Kenedi Tibornak, a nagyatádi zeneiskola korábbi igazgatójának ítélték oda.