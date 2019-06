Előléphetnek a mindennapi hősök ötszáz faluban

Hamarosan ötszáz új faluban lehet falugondnok, ugyanis a közepes méretű falvak is beléphetnek abba a kategóriába, amelyben megalakíthatják a falugondnoki szolgálatot. Sok helyen bár nem hivatalos keretek között, de most is ugyanúgy elvégzik ezt a munkát, mint a kistelepüléseken.

Békefi Attila már kora délelőtt számba veszi az aznapi falugondnoki teendőit. Nemrég egy szőkedencsi idős asszony szólt, hogy új szemüveget csináltatott, ezt kell majd elvinni neki, ha elkészült. Sok gyógyszert is ki kell hordania. Csákányban és Szőkedencsen 28 helyre viszi az ebédet. Somogyzsitfát és Szőcsénypusztát átvette tőle egy kollégája. – Amióta Szőkedencsen megszűnt a bolt, ha igény van rá, házhoz viszem a kenyeret, és más élelmiszert, ennyivel bővült a feladatom, bár ha kellett, ezt korábban is megtettem – mondta Békefi Attila, aki tíz éve dolgozik falugondokként. A legtöbb házban családtagként fogadják. Sok egyedül élő idős rendszeresen csak a falugondokkal találkozik, és vele tud elbeszélgetni. Békefi Attila néhány szót mindenkivel vált, de aztán siet tovább, nehogy megcsússzon, mert sok helyen várják. Csákány 230 lelkes somogyi kistelepülés. Hamarosan másutt bővül a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, mert jövőre ötszáz településen indulhat új szolgálat, és erre az önkormányzatok nagyobb állami támogatást kaphatnak, jelentette be a Miniszterelnökség. Jelenleg a kevesebb mint 600 lakosú helységekben működhet falugondnoki szolgálat, de 2020. január 1-jétől 800, majd 2022-től 1000 emberre emelik ezt a lélekszámhatárt. Így a közepes méretű falvak is tarthatnak majd falugondnokot. – Hála Istennek! – szakadt ki a megkönnyebbülés Villányi Lászlóból, Darány polgármesteréből, amikor ezt meghallotta. – Régóta vártuk ezt a döntést. Darányban 915-en élnek, így számukra eddig nem volt lehetőség hivatalosan falugondnokot tartani. A gyakorlatban azonban mégis elvégezik ezt a munkát, mert nagy szükség van rá. A kistelepülésekhez hasonlóan ugyanis a 800-1000 lakosú falvakban is sok idős ember él, akiket segíteni kell, orvoshoz vinni őket, bevásárolni nekik. Ezért az önkormányzat Darányban vásárolt egy autót, és felvett egy embert, aki ellátta ezeket a feladatokat. A különbség az, hogy erre a falu eddig nem kapott saját forrást, míg a kistelepüléseken a falugondnokok bérét állja az állam. Ezt a bért Darányban eddig saját forrásból kellett kigazdálkodni. Ha lesz lehetőségük a falugondnoki szolgálat működtetésére, akkor a gyakorlatban eddig erre fordított pénzt másra is költhetik. Új falubuszokat szerezhetnek be Rövidesen elindul a Magyar falu program 4,5 milliárd forintos, falu- és tanyabuszok beszerzését segítő pályázata. A falu- és tanyagondnoki szolgálatot működtető települések, és új szolgáltatás elindítását tervező önkormányzatok maximum 15 millió forintot nyerhetnek el buszbeszerzésre. Így csak az idén háromszáz új autó, jellemzően 7-9 személyes kisbuszok állhatnak szolgálatba. Ez a pályázat jövőre is folytatódik majd, így lecserélhető lesz a sok helyen elhasználódott falugondnoki járműpark. Jelenleg az ország 1400 településén működik falu- vagy tanyagondnoki szolgálat. Közreműködnek az étkeztetésben, házi segítségnyújtást adnak, segítenek az egészségügyi intézmények elérésében, óvodás, iskolás gyereket szállítanak oktatási intézményekbe, sőt az egyéni hivatalos ügyek intézésében is segítenek.