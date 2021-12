Előrébb léptek a rangsorban a kaposvári egyetemi karok

Néhány helyet előrelépett a felsőoktatási intézmények rangsorában a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa a HVG Diploma 2022 kiadványában. A kaposvári intézmény, amely még Szent István Egyetem (SZIE) néven szerepel a lapban, három egyetemmel közösen a 11. helyen végzett az összetett képzési rangsorban.

Az elmúlt másfél évben kétszer is megváltozott a somogyi megyeszékhely felsőoktatási intézményének neve, tavaly azonban még Kaposvári Egyetemként (KE) szerepelt a HVG kiadványában. A kaposvári campus akkor a 38 intézmény közül, a 18. helyet foglalta el a sorban, az idei összeállításban azonban hét helyet előre tudott lépni.

A karok rangsorában több változás is történt az elmúlt évhez képest. A SZIE Agrár- és Környezetudományi Kara (AKK), amely tavaly KE-AKK néven jelent meg, egy helyet lépett előre, az idei összeállításban a 60. helyen szerepel. Az agrárképzés stabilnak mondható Kaposváron. Három évvel ezelőtt például holtversenyben egy másik karral az 59. volt a rangsorban. A SZIE Gazdaságtudományi Kara (SZIE-GTKK) jelentősen előrelépett az összesített képzési rangsorban. A tavaly még 98. KE-Gazdaságtudományi Kar idén a 86. helyre került. A SZIE Rippl-Rónai Művészeti Kara is több helyett javított a HVG összesítésében. Az előző évi 122. helyhez képest előre ugrott a 115-re. A pedagógiai kar (PK) egy helyet tudott javítani, idén a SZIE-PK a 137. helyet foglalja el a karok összesített képzési rangsorában. Az oktatók kiválósága alapján a 107-ek, a hallgatók kiválósága alapján viszont csak a 142-ek lettek.

A Diploma 2022-es kiadványba összesen 38 felsőoktatási intézmény szerepel. Csak úgy, mint egy évvel ezelőtt az élen az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) végzett, a második Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) lett. A Debreceni Egyetem (DE) azonban lecsúszott a dobogóról, a harmadik helyen idén a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerepel. A karok rangsorában is történt változás. Az első idén az ELTE Bölcsészettudományi Kara, a második az ELTE Természettudományi Kara lett. A harmadik helyen a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara (SE-ÁOK) végzett.

A kiadvány készítői most is az oktatói és hallgatói kiválóság alapján állították össze a listát. A rangsorolásánál figyelembe vették, hogy az adott intézményt mennyi diák jelölte meg az első helyen. A felvett tanulóknak milyen lett a pontátlaga, mennyien rendelkeznek nyelvvizsgával, valamint a középiskolai versenyen milyen helyezést értek el a felvett hallgatók. Az is szempont volt, hogy az oktatóknak mennyi tudományos fokozatuk és MTA címük van.

Gyermekkultúra mesterszak is várja a hallgatókat

Nyílt napot szerveztek a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusán szerdán. A képzési kínálatokra több százan voltak kíváncsiak. Gombos Péter főigazgató-helyettes az eseményen elmondta, fontos, hogy a leendő hallgatók megismerjék az egyetem működését, mert most nem karokból, hanem intézetekből áll a campus. – Amikor a hozzánk jelentkezők majd felvételiznek, akkor képzési központok közül kell választaniuk – hangsúlyozta Gombos Péter. – Az agrár- és élelmiszertudományi, a környezettudományi és természetvédelmi, a műszaki és informatikai, a gazdasági és társadalomtudományi, a művészeti és művészetközvetítési, valamint a pedagógus- és bölcsészettudományi területen indítunk különféle képzéseket. Van olyan képzési központunk, amelyhez egy és olyan is, amelyikhez tucatnyi szak tartozik – fogalmazott a főigazgató-helyettes. Gombos Péter hozzátette, gyermekkultúra néven egy új mesterszakot is indítanak majd. A főigazgató arról is beszélt, hogy az elmúlt évekhez képest idén jóval többen jelentkeztek a keresztféléves képzésekre. Az egyik legnépszerűbb a pénzügy mesterszak, melyet 19-en jelöltek meg, közülük 18-an az első helyen.