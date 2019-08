Negyven felett veszélyes szülni, húsz alatt lelkileg megterhelő

A magyar nők 8,5 százaléka húsz év alatt szüli első gyermekét, ami az uniós átlag több mint kétszerese, derült ki az Eurostat friss adataiból. Tormási Imre szülész-nőgyógyász úgy véli, ebben a korban a nők fizikálisan felkészültek már a terhességre, de lelkileg sokszor még gyerekek.

– Egyre több fiatal anyával találkozom – mondta Tormási Imre. – Az első gyermeket vállaló nők zöme még mindig a harmincas éveiben jár, de előfordul az is, hogy a 18 év alattiak már tervezetten esnek teherbe. Jellemzően ők alacsonyabb iskolázottságúak, vagy rosszabb szociális körülmények közül kerülnek ki, ezért ez felvet néhány aggályt. Például nem járnak utána a szükséges vizsgálatokra, előfordul, hogy nem is tudnak ezekről. Persze a másik véglet is előfordul, amikor negyven év felett vállal valaki gyereket. Ennek megvannak a veszélyei, hiszen mindkét szülő életkora befolyásolja a genetikai rendellenességek előfordulását.

Szijj Mária 32 évesen szülte első gyermekét. A várdai édesanya az átlag korosztályba tartozik, hiszen az uniós adatok szerint a nők 92 százaléka 20 és 39 év között vállal először gyermeket. – A biztos háttér miatt döntöttünk így – fogalmazott Szijj Mária. – Korábban albérletben laktunk és párommal az volt a meglátásunk, hogy amíg nem lesz saját házunk, addig nem szeretnénk gyereket. Fontos ugyanis az, hogy mindent meg tudjunk adni neki, persze nem akarjuk elkényeztetni. Egyelőre egy gyermekünk van, másodikat még nem tervezünk.

Fináncz Judit szociológus szerint az anyagi biztonság megteremtése mellett az is késlelteti az első gyermek vállalásának idejét, hogy a nők és a férfiak is tovább tanulnak, mint pár évtizeddel ezelőtt. – Sokan 19-20 évesen érettségiznek az öt éves képzések miatt – mondta Fináncz Judit. – Ezután mennek egyetemre, majd mesterképzésre, aztán kezdenek dolgozni, hogy legyen házuk, autójuk, megtakarításuk és csak ezután vállalnak gyermeket. Azt gondolom, hogy nőtt az igényszintünk és a kilencvenes évektől kezdődően kialakult az individualizmus, hogy csak én számítok, ezt sugallják a reklámok is. Sokan az egész nyarat fesztiválokon töltik még harmincévesen is, s ragaszkodnak ehhez az életmódhoz.

Nem mindig jön

Tormási Imre szülész-nőgyógyász szerint egyre többen vannak azok a párok, akiknek egy-két év próbálkozás után sem jön össze a gyermek. Ilyenkor a nőt és a férfit egyaránt megvizsgálják és különféle készítményeket is javasolnak nekik. Ha azonban nem találják meg az okát annak, miért nem fogan meg a gyermek, akkor egy meddőségi központba küldik a leendő szülőket. Tormási Imre hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy csak beültetéssel lehetséges a terhesség, ezek a központok ugyanis arra specializálódtak, hogy a legnagyobb hatékonysággal segítsék elő a teherbeesést.