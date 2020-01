Lenge legények táncától izzott a kaposvári éjszaka

Az ország egyik legismertebb férfi vetkőzős csapata lépett a hétvégén a kaposvári hölgyközönség elé. Szigorúan újságírói kíváncsiságból beültünk mi is nézőtérre.

Már az inkubátorház bejáratánál alul öltözött Mikulások fogadták a Hot Men Dance előadására érkezőket. Kicsit meg is szeppentünk a cseppet sem szégyenlős fiatalemberek láttán.

A kaposvári közönség zöme ugyanakkor nem osztozott a megszeppenésünkben, magától értetődően fogadta a lengébe öltözött legények társaságát. Hamar hosszú sor alakult ki a tomboláért, amivel akár privát táncot is lehetett nyerni.

Potom ötezer forintért megkaptuk a tombolákat és grátisz volt az egy üveg pezsgő, amelyet szinte aranyárban mértek a szépfiúk. De a megfelelő termékkapcsolással azt hiszem, szinte bármit el lehetett volna adni ezen az estén.

A roppant udvarias, szobortestű táncosok minket is a helyünkre vezettek. Mielőtt felgördült volna a függöny, többször is elhangzottak a szabályok: nem múzeumban vagyunk, tehát mindent a szemnek és a kéznek is. Azt is elmondták: a Hot Men Dance nem egyszerűen vetkőzős műsor, hanem férfirevü és táncszínház. A show-tánc és modern táncok ötvözete. – Lehet azt mondani a férjednek, hogy színházba mentél – mondta a műsort vezető koreográfus, Gomes.

Aztán táncra perdültek a fiúk és olyan csípőmozgásokat láthattunk, amibe az ember lánya könnyen beleszédül. Néhány hölgyet felhívtak a táncosok a színpadra. Ilyenkor ritkán, de előfordul, hogy nem csak tánc következik, hanem a kisportolt testű táncosról lekerül minden textil. Ezen az estén volt olyan hölgy, aki az ádámkosztüm láttán sírva fakadt. Azt nem tudjuk, örömében vagy meglepettségében tört el a mécses. A nők többsége ugyanakkor széles mosollyal fogadta a mutatós táncosok közelségét.

A riszáló kommandósoktól a félmeztelen télapókon át a vetkőző tűzoltóig jutottunk el a szürke ötven árnyalatáig. Ebben a számban megbizonyosodhattunk róla, hogy a Hot Men Dance alapítója és vezetője Pietro, vagyis Tímár Péter, miért Világ- és Európa bajnok male striptease táncos. Csak irultunk-pirultunk és néhány mozdulatnál tátva is maradt a szánk. Ha félretesszük az ilyenkor szokásos előítéleteket, el kell ismernünk: ezek a fiúk valóban a hölgyek kegyeit keresték, s nem alibizett egyikük sem a pénzünkért.

Csajos este

A hölgyek minden számot agyrengető sikítással jutalmaztak. – Láttuk a Magic Mike filmet és az hozta meg a kedvünket, hogy eljöjjünk – mondta Antónia. Két másik hölgytől azt is megtudtuk, nem azért jönnek ide a nők, mert otthon hiányzik valami. – Ez egy csajos este – mondta Szilvia. A két középkorú nő egy utazást koronázott meg az estével.