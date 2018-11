Első az anyagi biztonság, aztán jöhet a gyerek

Az 1980-as években a nők átlagosan 22 évesen szülték első gyermeküket. Manapság azonban már nem a húszas éveik elején, hanem inkább a végén vállalnak gyermeket. Fináncz Judit, a Kaposvári Egyetem szociológusa szerint ennek egyik oka, hogy legtöbben a megfelelő anyagi biztonságot szeretnék megteremteni maguknak.

– A 90-es években kezdett kitolódni az átlagéletkor – fogalmazott Fináncz Judit. – Az egzisztencia megteremtése és az elhúzódó tanulmányok is szerepet játszottak ebben. A felmérések szerint 2010-ben lassult a növekedés, de még mindig átlagosan 28 évesen szülnek a nők, akiknek pedig diplomájuk van, ők 30 éves koruk után.

Somogy megyében a nők 27 százaléka, 25 és 29 év között vállal gyermeket, 23 százalékuk 30 és 34 év között, 21 százalékuk pedig 20 és 24 év között szülnek. Negyven év felett mindösszesen kettő, 19 év alatt azonban a somogyi nők 16 százaléka ad életet első gyermeknek.

Fináncz Judit szerint Somogyban azért ilyen magas a fiatal anyukák száma, mert több aprófalvas település található a megyében, ahol sok a hátrányos helyzetű, alul iskolázott fiatal lány. Azokban az országban, ahol nagyobbak a társadalmi egyenlőtlenségek, ott a szegényebbek már fiatalon több gyermeket vállalnak. A szociális juttatások ugyanis egyfajta bevételt jelentenek nekik – tette hozzá.

Az általunk megkérdezett somogyi anyák többsége is az országos átlaghoz hasonlóan 25 és 29 év között szült először. – Én betartottam a sorrendet – nyilatkozta lapunknak Hugyeczné Gyuricza Viktória. – Miután befejeztem a főiskolát, elkezdtem dolgozni, férjhez mentem és 28 éves koromban megszültem a fiamat – mondta az édesanya.

Hasonlóan vélekedett Mülléderné Balatincz Dóra is. A fiatal asszony 25 évesen lett édesanya, de még szeretne újabb kisbabát. – Már majdnem feladtam, de 33 évesen megszületett első gyermekem – fogalmazott Horváthné Pintér Eszter. – Tudom, hogy nem átlagos korban szültem, de szerencsére sikerült és azóta még egy gyermeknek adtam életet – tette hozzá.

Megfelelő bérek és szolgálati lakás segíthetne

Fináncz Judit véleménye szerint a felgyorsult világban a fiatalok többsége feltételnek akar megfelelni. A gyermekvállalás előtt dolgozni szeretnének, valamint autót és házat vásárolni. A szakember szerint az igényszint növekedése miatt csökkent a gyermekek száma is, ami több mindenre, például a nyugdíjrendszerre is kihathat. A szociológus úgy gondolja, hogy a különféle szociális intézkedések mellett fontos lenne az is, ha emelkednének a bérek. Manapság ugyanis nincsenek könnyű helyzetben a fiatalok, így csak nagyon nehezen tudják megalapozni maguknak a megfelelő életszínvonalat. A szakember szerint az is megoldás lehetne, hogy – a rendszerváltás előtti időszakhoz hasonlóan – a nagyobb cégek, közintézmények szolgálati lakást kínálnának, amit a piaci ár alatt bérelhetnének a fiatalok.