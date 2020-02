Elsőként érte el hazánkat Kele, a vörsi gólya

Az országos hírekkel ellentétben nem Vassurányba, hanem Vörsre érkezett vissza teleléséből az ország első gólyája, Kele.

A somogyi településen kedden hajnalban vették észre a madarat, míg a vasi községben csak pár órával később, délelőtt tizenegy órakor. Farkas Dezső, Vörs alpolgármestere elmondta: Kele érkezésével egy régi hagyomány éledt újjá. Korábban, tizennégy éven keresztül mindig a vörsi gólya, Charlie volt a leggyorsabb madár, amely elérte Magyarországot. Az ország egyik leghíresebb madara azonban 2011-ben készített utoljára fészket a településen, abban az évben ugyanis elpusztult.

– Kele ugyanabba a fészekbe lakik, ahol Charlie is élt – mondta Farkas Dezső. – Ez nem véletlen, hiszen a most visszatért gólya, Charlie egyik fiókája. A madarat Fekete István emlékére neveztük el Kelének. Az író ugyanis az ötvenes években itt élt a Kis-Balatonnál és vasárnaponként a településünkre járt misére. A fészek pedig pont a katolikus templom mellett található. Kele minden évben korán, általában februárban tér vissza Vörsre, most azonban elsőként érkezett. Sokat jelent ez számunkra, hogy több év kihagyás után ismét hozzánk érkezett meg Magyarország első gólyája. Reméljük, hogy Kele is hűséges lesz a faluhoz és számára is azt jelenti majd Vörs, amit lakóinknak: az otthont, ahova mindig jó hazatérni – fogalmazott az alpolgármester. Vörs egyetlen fehér gólyája a látottak alapján jó erőben van és fészke sem sérült meg, ezért csak apróbb javítási munkákat kell elvégeznie a párválasztás előtt.