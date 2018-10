Eltűnhet a kenyér, a zsemle, a kifli a boltok polcairól

Bajban vannak a hazai pékségek, a legnépszerűbb termékeket ugyanis csak veszteséggel tudják értékesíteni. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint, ha nem változik a helyzet, akkor több áru is lekerülhet a boltok polcairól és több pékség is bezárhat.

Éjszaka és délelőtt is készülnek a friss péktermékek a kaposvári Slendy Pékségben, az idén szeptembertől azonban már drágábban. Ősztől ugyanis 10-15 forinttal emelkedett a liszt ára, hamarosan pedig újra drágul.

– Novembertől ismét többe kerül majd a liszt – mondta Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. – Ahhoz, hogy a pluszköltségeket ki tudjuk termelni, kénytelenek leszünk árat emelni. Így is veszteséges a kenyér, a zsemle és a kifli előállítása, ha pedig az alapanyag ára is növekszik, akkor nekünk is emelnünk kell. A többi termék eladásával nullára jövünk ki, de ez nem jó, hiszen nem ezért dolgozunk. Nem a meggazdagodás a célunk, hanem tisztességesen szeretnénk megélni.

– Veszteséggel dolgozik szinte minden pékség – fogalmazott Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. – Felmérést készítettünk közösen egy független állami kutatóintézettel. A 2017-es gazdasági adatok alapján azt az eredményt kaptuk, hogy a pékségek országosan veszteséggel adják tovább a multiknak a fehér- és félbarna kenyeret, a kiflit és a zsemlét is. Utóbbi kettő gyakorlatilag nullszaldós, a fehér kenyérnél azonban kilónként 6, a félbarnánál pedig 23 forint a kiesés.

– Az idei eredmények ennél sokkal rosszabbak lesznek – folytatta Septe József. – Az önköltségi árak megemelkedtek, valamint a multinacionális cégek nem óhajtják elfogadni azt, hogy nekünk, beszállítóknak is emelnünk kell. A multik általában egy évre kötnek szerződést a pékségekkel, viszont lassan már havonta változnak az árak. Most azt látom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben csak az év végéig lehetne fix áron leszerződni a nagy áruházakkal – hangsúlyozta Septe József.

Tönkremehetnek a pékségek

Hazánkban mintegy 900 pékség található, ebből körülbelül 60 Somogyban. A sütőipar országosan több mint 20 ezer embernek ad munkát. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint azonban, ha nem tudnak árat emelni, akkor sokan elveszíthetik állásukat, a pékségek ugyanis kénytelenek lesznek bezárni. Emellett több termék is például a fehér- és félbarna kenyér, valamint a zsemle és a kifli is lekerülhet a boltok polcairól, mivel ezeknek az előállítási költsége jelenleg veszteséges.