Embertelenül nehéz jó főszezont csinálni, de nem lehetetlen

Komoly fejtörést okoz a balatoni vendéglátósoknak, hogy megfelelő létszámú és persze hozzáértő személyzettel vágjanak neki az idei szezonnak. Ám azt mondták: pánikra semmi ok, mindenki kinyit az idén is.

Még nyugalom honol a tóparton, de az a vállalkozó, aki kicsit is előrelátó, már megkezdte a dolgozók toborzását a szezonra. A keresés évről évre egyre korábban kezdődik, s egyre nagyobb kihívást jelent. – Most már jóval hosszabb a szezon, a klasszikus öthetes főszezon már a múlté – mondta érdeklődésünkre Tóth Balázs, a balatonlellei BL Yacht Club ügyvezetője, a Balatoni Kör elnökségi tagja. – A hétvégéken már áprilistól erősebb forgalomra lehet számítani.

Ezzel együtt Tóth Balázs megjegyezte: a hozzáértő munkaerő toborzása komoly feladat. – Általában nem a több pénz a kulcs – hangsúlyozta a balatoni vállalkozó. – Európai szintű, kiszámítható munkahelyeket kell teremteni. Azt veszem észre, hogy sokszor nem a fizetés a döntő, mint régen, hanem a megbecsülés. Az éves állás mindenképp nagy fegyvertény, de jó feltételekkel több műszakkal, szabadnapokkal, reális bérrel és jó munkakörülmények biztosításával szezonális dolgozót is lehet találni.

Balássa Bernadett és férje szintén Balatonlellén üzemeltet bisztrót, szezonális jelleggel. Azt mondták: lelkesen és pozitív tapasztalattal várják a szezont, de vannak még hiányosságaik a személyzettel kapcsolatban. – Sok jelentkező van, de nagyon nehéz olyat találni, akire egész nyáron számíthatunk – mondta az asszony. – Konyhai kisegítőt, betanított szakácsot és pultost is keresünk. Azt látjuk, hogy kevés a terhelhető ember: nem a fizetésről van szó, vagy hogy rosszak a körülmények, mert igyekszünk úgy alakítani a fizetést, amennyiért mi is elmennénk dolgozni. A kitartással vannak gondok.

Hasonló problémákról számolt be Lepenye Tamás is, aki közel harminc éve üzemeltet vendéglőt a Balaton-parton.

– A fiatalok nem motiváltak és irreális elvárásaik vannak – mondta a balatonfenyvesi vendéglátós. – Olyan béreket kérnek, amilyet én kezdőként nem mertem volna. Ha ezeket megadnánk, akkor biztosan csődbe mennénk. Így is havonta 5-600 ezer forintot fizetek a járulékokra az 5-6 alkalmazott után.

Lepenye Tamás azt mondta, nem tudja még, hogyan oldják meg a tavaszi nyitást. – Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy kinyitunk idén nyárra is, legfeljebb szűkített étlappal – mondta. – Inkább szolgáljunk ki kevesebb vendéget nyugalomban, mint hatalmas tömegeket stresszben és rohangálva.

Elmondta: a szezonra való felkészülés egy-két hónappal előbbre tolódott. Ami nemcsak annak tudható be, hogy szó szerint keresni kell a munkaerőt, hanem a tavaszi gazdag programkínálatnak is. Ez sokakat csábít korai nyitásra.

A megbecsült dolgozó biztosan marad

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmusszövetség alelnöke kérdésünkre elmondta: aki előrelátó és korrektül kezelte dolgozóit, az meg fogja oldani a munkaerő-problémát idén is. – Abban biztos vagyok, hogy idén is működni fognak a szolgáltatóhelyeink, mind szálláshely, mind vendéglátás kategóriában – vélekedett Fekete Tamás. – Biztosan meg kell küzdeni a jó munkaerőért, de nem lehetetlen.