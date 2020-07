Emlékerdő hirdeti Somogy vadászati örökségét

Emlékerdőt avattak hétfőn a Sefag Zrt. területén Zselickisfaludon. Az ünnepségen Somogy gazdag vadászati örökségére és értékeire hívták fel a figyelmet. A fákat meghatározott rendben ültették, a jövő évi vadászati világkiállítás tiszteletére a 2021-es évet mintázzák felülnézetből.

Nem szokatlan, hogy vadászkürttől hangos a Zselic, azonban hétfőn a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola és a megyei vadászkamara együttesének tagjai szólaltatták meg a jellegzetes hangszert. Egy héttel ezelőtt Kaszón, most pedig Zselickisfaludon alakítottak ki emlékerőt a világkiállítás tiszteletére.

– Az a mondás járja erre, hogy nem az erdő van Somogyban, hanem Somogy az erdőben, mennyire igaz is ez, az itt élőknek nagyon fontos a természeti környezet – kezdte köszöntőjét Kovács Zoltán 2021. évi „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztosa. Kiemelte: a most átadott emlékerdő a jövő generációját gazdagítja. – Mindez szimbolikus jelentésű is, hiszen az erdőtelepítés a világszínvonalú erdőgazdaságaink tudásán kívül egy ősi és mélyebb tudást is hordoz az élet körforgásáról és a természet rendjéről, ez összekapcsolja a generációkat – sorolta a kormánybiztos.

A somogyi konzorcium olyan programsorozatot hozott létre a jövő évi vadászati világkiállításra, amely több napos tartalmas időtöltést biztosít a természet iránt érdeklődőknek. – Büszkék vagyunk mi somogyiak természeti értékeinkre, az elmúlt évben kiemelkedő eredményt értek el a somogyi vadgazdálkodás szereplői – mondta el Neszményi Zsolt kormánymegbízott. Köszöntőjében kiemelte: 254 gím trófeát mutattak be a bírálaton, amelyek hatvan százaléka érmet kapott, kettő aranyérmes gímbika is volt köztük, sőt két kapitális állat elejtése is sikerült Balatonendréden és Csokonyavisontán.

– Ötven év után újra megmutathatjuk magunkat a világnak – utalt Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője az 1971-es évre, amikor hazánkban vadászati világkiállítást rendeztek. Kiemelte: egyre népszerűbbé válik a természetben való bakancsos barangolás, a somogyi állami erdészeti társaság pedig olyan turisztikai attrakciókat hozott létre, amely egyre több természetszerető embert vonz.

– A kocsánytalan tölgy mellett ezüsthárs csemete, kökény, galagonya cserje kapott helyet, az egykori kiserdő területén pedig vadkörte, madárcseresznye és barkócaberkenye ad árnyat az erdő lakóinak– ismertette az emlékerdőben elültetett fafajokat, cserjéket Fehér István, a Sefag Zrt. vezérigazgatója. A vezérigazgató megjegyezte: a megyében gazdálkodó vállalkozások, szervezetek közösen azon dolgoznak, hogy a vadászati világkiállításon minél sokrétűbben tudják Somogy gazdag természeti értékeit bemutatni. A zselickisfaludi a kilencedik emlékerdő avatás, az ország 22 állami erdőgazdaságában ültetnek még fákat 2021-es vadászati világkiállítás tiszteletére.