Emlékezni és emlékeztetni kell az Isten és ember ellenes diktatúrára

Becslések szerint több mint 100 millió áldozatot követelt a kommunista diktatúra szerte a világon.

Ez alól Magyarország sem volt kivétel, hiszen a második világháború befejezése után fokozatosan épült ki az új rendszer, amelyben a szabadság fogalmát sajátosan értelmezték, mivel sem a véleményt, sem a vallást nem tolerálták.

Az egyházat pedig az egyik legfőbb ellenségnek tekintették az akkori politikai vezetők. Ennek egyik folyománya volt a Mindszenty-per, amikor odáig merészkedtek, hogy már a magyar katolikus egyházfőt is meghurcolhatták és elítélték igaztalan vádak alapján. Ezzel kezdte gondolatit Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban, amikor engesztelő szentmise keretében emlékezett meg a kommunizmus áldozatairól.

Kiemelte, hogy ezek az emberek mérhetetlen szenvedésen mentek keresztül, és a róluk való megemlékezés még mindig nincs méltó módon kezelve. Sajnos sokan még ma sem tudják, hogy mi is volt tulajdonképpen a kommunizmus. Az akkori rendszer legnagyobb bűne az volt, hogy nem tisztelte sem az Istent, sem az embert. Mert még ennyi évvel a rendszerváltozás után is sokan próbálják árnyalni, elkendőzni az egykori diktatórikus rendszer bűneit. Felidézte, hogy a mostani marcali irodájában – akkor még somogyvári plébánosként – miként próbálták meg sikertelenül beszervezni a békepapi mozgalomba jobb városi körülmények ígérgetésével. Ugyanis akkoriban a püspökök és a városi plébániák élére is csak az állam jóváhagyásával lehetett a papokat kinevezni.

Beszédében kihangsúlyozta a keresztény megbocsátás fontosságát, de figyelmeztetett arra, is hogy feledni sohasem szabad. Emlékezni és emlékeztetni kell a világot ezekre a szörnyűségekre, melyet emberek az emberek ellen követtek el. Majd elmondta, hogy II. János Pál pának milyen nagy szerepe volt a kommunizmus felbomlásában, mert ő is benne élt, ismerte a rendszer jellegét, és amikor kellett bátran szembeszállt vele. Jó példa arra, hogy pápává választásakor még a szovjet központi pártvezetőség is összeült, mert tudták, hogy az új Szentatya veszély lehet számukra. S valóban, mert például a mai magyar miniszterelnök is éppen egy lengyelországi pápalátogatásnak köszönhetően tapasztalhatta meg a hit erejét, amikor hatalmas tömeg gyűlt akkor össze a pápa fogadására.

Valójában ő is akkor döbbent rá, hogy a kommunista rendszer az összefogás erejével megdönthető. Végezetül Iván atya az emlékezés fontosságára hívta fel a hívek figyelmét, akikkel együtt imádkozott nemcsak a mártírokért és a diktatúra üldözöttjeiért, de – a megbocsátás jegyében – az embertelen tettek elkövetőiért is. A szentmise után a megjelentek – az érvényes járványügyi intézkedések betartásával – a Hősök terén lévő 1956-os emlékműnél mécseseket gyújtottak a kommunizmus áldozataiért.

Kegyeletét néma főhajtással lerótták Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; Molnár Ágnes Anna, a KDNP Marcali Csoportjának elnöke és önkormányzati képviselője; Gelencsér Róbert, az egyházközség világi elnöke, valamint Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke; továbbá a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának, illetve az egyházközség közösségeinek tagjai, és a megjelent hívek is.