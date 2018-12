Megértették, hogy szálloda is kell az élményfürdő mellé Csurgón

Több mint félmilliárd forint értékű beruházás valósult meg idén Csurgón. Energetikailag korszerűsítették a közintézményeket. Épül az élményfürdő és a 42 férőhelyes szálloda is, valamint Csokonai Vitéz Mihályról állandó kiállítást hoznának létre a Történelmi Parkban.

Készül a vas szerkezete a csurgói szállodának. Több mint ötvenen dolgoznak a sportcsarnok mögötti területen. Miután rögzítik a vas huzalokat, körbezsaluzzák és kiöntik betonnal.

– Most készül az élményfürdő, öt medence épül, kettő külső és három belső, valamint egy gyógyászati részleget is létrehoznak. Lesznek iszapos kezelések, súlyfürdők is – mondta el Füstös János. A csurgói polgármester hozzátette: 42 szobás négy csillagos szálloda épül a fürdő közvetlen környezetében. A kivitelező vállalta, hogy húsz éven át üzemelteti az egész komplexumot. A két és fél milliárd forintos beruházás a tervek szerint 2019 őszére készül el. Tavaly június 16–án adták át az uszodát, 2018 januárjától pedig a termálvizet gyógyvízzé minősítették, amit két medencében is élvezhetnek a városlakók. A csaknem ezer férőhelyes sportcsarnokban a nemzetközi mérkőzések szükséges feltételeknek is megfelel. Kiépítették a közvetítésekhez szükséges rendszert, bővítették az öltözőket is.

– Idén szeptemberben adtuk át az első TOP–os pályázatunkat – mondta el Füstös János, Csurgó polgármestere. Hozzátette: nyolcvan millió forintból újulhatott meg Csurgó és a környező nyolc település nappali ellátását, a házi segítségnyújtást biztosító szociális intézményük. Korszerűsítették a tetőszerkezetet, kicserélték a nyílászárókat és modernizálták a konyhát is. Az épület akadálymentesített lett és egy új gépjárművel tudják szállítani az időseket és az autó segít az ebéd házhoz juttatásában is.

– A sportcsarnok, a városháza, a két óvoda, a könyvtár és az Eötvös iskola energetikai korszerűsítése is befejeződött. 83 millió forint pályázati forrásból valósult meg – mondta el Füstös János. Csurgó polgármestere hozzátette: nagyon sokat spórol a város ezekkel a beruházásokkal, közintézményeikben több milliós megtakarítást tapasztalnak.

Harminc millió forintból a több mint 100 éves városháza nyílászáróit cserélik ki. Az iktató és a pénztár épületének szigetelése, valamint fűtéskorszerűsítése következik. Kivitelezés alatt van a hatszáz millió forintos zöld város projektjük.

– A közösségi ház több mint húsz éves épületének hőszigetelését és nyílászáró cseréjét tudjuk megvalósítani, valamint az épület előtti tér csapadékvíz elvezetését is megoldjuk a pályázati forrásból. A városháza parkolója is új burkolatot kap és bővülni fog – mondta el Füstös János. Megjegyezte: több parkot, zöld felületeket is kialakítanak. Két kerékpárút pályázatuk elbírálás alatt van: egyik a városon belül, a másik pedig Berzencével kötné össze a települést. A történelmi parkban pedig egy állandó interaktív Csokonai kiállítást is létrehoznak, tisztelegve a költőóriás előtt.

