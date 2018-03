Ép testben ép lélek: okosabb a gyerek, ha sportol

Március közepére már szerencsére voltak olyan napok, amikor elmondhattuk, hogy több a napsütéses nap, mint az esős. A derűs idő pedig nem csak felnőtteket kellene, hogy a szabadba csábítsa.

Tavasszal a hó elolvadása után számos szabadtéri mozgásra nyílik lehetőség. A rendszeres testmozgás pedig mindenkinek, így a gyerekeknek is fontos. – A legjobb, ha heti három-négy alkalommal az iskolai tornaórán kívül is mozognak a gyerekek – mondta el kérdésünkre ifj. Pavlovics György, gyermekorvos. – Ez lehet tömegsport is, de a legideálisabb mindenképpen a szabadban végzett mozgás lenne.

Amihez Kaposvár környékén kiváló lehetőség a Deseda környéke, amelyről Pavlovics György azt mondta: a tavat körbetekerni kerékpárral egy gyereknek sem túl megterhelő, kiváló családi program is lehet egyben. hasonló programot a Balaton mentén élők is bátran tervezhetnek, ott is adott a kerékpárút a biztonságos közös tekeréshez. De gyakorlatilag Somogy minden településén akad olyan útszakasz, ahol kerékpárúton lehet felfedezni a környéket biciklivel.

A jó idő jó alkalom a szabadtéri kosárlabdázásra is, ezt akár a Városligetben is űzhetik a sport szerelmesei. A leginkább helyfüggetlen mozgásforma a foci lehet – hívta fel a figyelmet Pavlovics György. –Ehhez csak kis tér kell és egy focilabda – mondta a szakember. – De jó ötletnek tartom azt is, hogy rollerrel, vagy kerékpárral menjen a gyermek iskolába vagy óvodába, persze felügyelet mellett.

A kaposvári gyermekorvos szerint a rendszeres testmozgást nem lehet elég korán kezdeni. – Ebben fontos, hogy a szülő jó példát mutasson – mondta a doktor. – Tehát ne csak beszéljenek a szülők arról, hogy mozogni kell, hanem ők is tegyenek így. A gyermeket már akár kisbaba korban el lehet vinni kirándulni. Amikor már stabilan tud ülni a kenguruban, nyugodtan ki lehet mozdulni vele. Ha anya és apa jó példával jár, a gyerekek is egy egészséges szemléletben szocializálódnak.

Ez pedig azért is fontos, mert egy átfogó tanulmány szerint a fizikailag aktív gyerekek sokkal jobban teljesítenek az iskolában is. A kutatók tizennégy tanulmányt vetettek össze, amelyek alapján megállapították, hogy a fejlődő szervezet nemcsak testi, de szellemi jólétéért is felelős a mozgás. A rendszeresen mozgó gyerekeknél ritkább a depresszió, a viselkedési zavarok vagy más mentális zavarok. Sőt egy új felvetés szerint a mozgás hozzájárul a gyerekek agyának fejlődéséhez is, tehát szellemileg is jobb teljesítőképességgel bírnak azok a fiatalok, akik nem lustálkodással töltik szabadidejüket.

A sport pozitív hatása nem varázslat, hiszen közben az idegsejtek védelmét szolgáló anyagok termelődnek, jobbá válik az agy vérellátottsága, fejlődnek a neuronok és csökken a szív- és érrendszeri problémák előfordulásának esélye is.