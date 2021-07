Nem csak a szakira kell hónapokat várni

Az építőipari vállalkozások az epito.emi.hu oldalon adhatják meg, hogy milyen termékek hiánya nehezíti, hátráltatja a beruházásaikat. Az adatbázisban összegyűlt információk alapján a kormány szaktárcája felderíti a lehetséges helyettesítő termékeket, valamint hogy azokat honnan lehet beszerezni. Ennek ellenére sem a kereskedők, sem a somogyi ácsok nem túl derűlátók, az áremelkedésnek sajnos még nincs vége.

A múlt századi hiánygazdaságos időket idézte az építőipar egyik somogyi szereplőjének tanácsa, amikor azt javasolta a megrendelőknek, hogy ne ragadjanak le egyetlen Tüzépnél, ha elutasítják őket. Csak menjenek tovább, amíg nem találnak olyan anyagot, amit keresnek. Azért kell a taktika, mert sok Tüzép-lerakat van az országban, és ha kifogy valami, lehetséges, hogy egy másik helyre éppen befut az áru.

– Nem kizárt, hogy legalább öt helyről szedi össze a végén a megrendelő a listáján szereplő építőanyagokat – mondta ifj. Sipos Zoltán, a Kapos-Épker kereskedelmi igazgatója. – A faanyagot érinti a leginkább a hiány, és szerintem ez a helyzet az idén nem is fog rendeződni. Az áremelkedés véleményem szerint nem fog megtorpanni, hanem a faanyagoknál tovább növekszik. Július végére, augusztus elejére elérhetjük az év eleji faár háromszorosát.

A marcali Vékony Péter Svájcba szállít magyar akácfát, de az utóbbi időszakban már nem tudott beszerezni alapanyagot. Erdőtulajdonosok jelentkezését várja, hogy utánpótláshoz jusson.

– Megéreztem a bőrömön a hiányt – vallotta be a somogyi faipari vállalkozó, aki legutóbb egy marcali iskolában állított fel egy babaházat. – Végül egy somogyi erdőgazdálkodási cégnél próbaképpen lekötöttem száz köbméternyi fenyőt, mielőtt még elharapózott a fahiány. Később rendeltem volna még, de azt mondták, hogy lábon eladták már a többi erdőt, háromezer köbmétert. Egy hónapra való nyersanyagom van, hogy utána mi lesz, még nem tudom.

Talán rendeződik a helyzet, reménykedett Horváth Erika, a Füredi Erdőmester Kft. képviselője. Náluk folyamatosan érkezik áru a beszállítóktól, néhány napos csúszással. Azt tapasztalták, hogy hétről hétre emelkedett az ár, az év elejéhez képest eddig a duplájára. Arról értesültek, hogy az amerikai és a kínai piac miatt történt az áremelkedés.

Külföldről hoznák be a fát, ha lenne

A vevők most leginkább a faanyagot keresik tetőcseréhez, de mindent visznek, ami szükséges az építkezéshez, ám az egyre inkább érezhető, hogy fogy az emberek pénze a drágulás miatt. A hatósági árat és a kiviteli tilalmat nem tartják igazi megoldásnak a somogyi fa- és építőanyag-kereskedők, mert külföldről szerzik be a nyersanyagot, így a külföldi változások érintik őket igazán.

– Azt tudom mondani, amit nekem is az építőanyag-kereskedők: ha valaki befizeti az árat, onnantól még egy–három hónap várakozás jön – mondta Svéninger László, kaposvári ács- és tetőfedőmester. – Ha nincs fa, nem tudunk dolgozni, a megrendelők kénytelenek várni. Sokan keresnek ácsot, főként a kadarkúti jégverés után, de már nyár előtt is tele volt a határidőnaplónk egészen az év végéig.

A külföldi árubeszerzés nehézkes, állította kifejtve azt is, hogy az USA gyűjti be a faanyagot a világból, mert Kanadából nem kap utánpótlást. Tavasszal még 315 dollárt fizettek a fáért a tőzsdén, most már több mint ezer dollárt ér a fa tőzsdei alapegysége. Ennyi pénzért a tengerentúlra küldik a fát a szlovákok és az ukránok is, Kelet-Európában így vált hiánycikké a fa.