Építkezés és fejlődés jellemző Somogyra

2018. az építkezés és a fejlődés éve Somogyban – hangzott el a Megyenapon, melyet Marcaliban ünnepelt szombaton a Somogy Megyei Közgyűlés. A címer- és pecséthasználati jog adományozásának 520. évfordulójára emlékezetek. Átadták a legrangosabb megyei kitüntetéseket is.

Vízkeresztkor 520 évvel ezelőtt adományozott II. Ulászló a vármegyék közül elsőként Somogynak címert és pecséthasználati jogot. Az évfordulón Marcaliban tartott ünnepi közgyűlést a megyei önkormányzat. A díszvendég Simicskó István honvédelmi miniszer volt. A rendezvényen részt vett Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a megye országgyűlési képviselői, a megyei önkormányzat képviselői és a térség polgármesterei.

A Marcali Városi Kulturális Központban házigazdaként Sütő László köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: mindig az egység tette erőssé a megyét, Somogy fejlődésének záloga a folytonosság. Szerinte óriási fejlődési lehetőség előtt állunk, amely akkor működhet jól, ha együtt hajtjuk végre.

Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos köszöntőjében felidézte: 4 milliárd forint értékű kormányzati fejlesztés érinti Marcalit és környékét, amelyből a város közintézményei és a környék települései megújulhatnak.

– 2018. az építkezés és a fejlődés éve lesz – mondta ünnepi beszédében Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. Hozzátette: a területfejlesztési forrásokból 43,5 milliárd forint jut megyénkbe, s a pályázatok 87 százalékában már döntés született, ez pedig 37,7 milliárd forintot és 194 nyertes pályázatot jelent. Elkezdődtek a beruházások: az utak építése, az épületek korszerűsítése és ipari parkok teremtése. Ezekhez jól működő vállalkozások, közösségek szükségesek.

Biró Norbert hangsúlyozta: az építkezés alapja a biztonság. A somogyiak a múltban igazi hazafiságról tettek tanúbizonyságot, és ez ma is hűséget és helytállást jelent a hétköznapi életben. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Simicskó István is, aki leszögezte: a somogyiak a történelemben nem vallottak szégyent, amikor szükség volt a hűségre és hazaszeretetre. Kiálltak a keresztény értékek mellett, amelyekért akár az idegenekkel szemben is felléptek.

– A vízkereszt üzenete az, hogy erősítsük meg hitünket – mondta a honvédelmi miniszter. – Európa alapja ugyanis a keresztény hit, ezt kell felismerni. Magyarország ma ismét számít a világban, ha nem adja fel a szuverenitását. A XXI. században a nyugati civilizációt komoly kihívások érik. Ebben a helyzetben hazánknak példát kell mutatni, ezt pedig csak összefogva lehet.

Átadták a Pro Comitatu Somogy és a Somogy Polgáraiért kitüntetéseket

Az ünnepi közgyűlésen átadták a Pro Comitatu Somogy és a Somogy Polgáraiért kitüntetéseket. A Pro Comitatu Somogy díjat az idén Gara István nagyatádi gyógyszerész kapta, aki a megyei gyógyszerész kamara elnökségi tagja, s négy évig volt Nagyatád alpolgármestere.

Ezután osztották ki a Somogy Polgáraiért kitüntetéseket. Díjazott lett Bartha Béla, Siófok vezető református lelkésze, aki korábban Kaposváron és Bárdudvarnokon is szolgált. Bujdosó Ferenc Aurél borász, aki szőlőterületek rekonstrukciójával, művelési módok korszerűsítésével foglalkozik. Graffits Éva orvos, a megyei kórház belgyógyászatának osztályvezető főorvosa, a gasztroenterológiai járóbeteg szakellátásban is tevékenykedik. Keresztes Mária, a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola igazgató-helyettese, a Kaposvári Egyetem óraadó tanára. Nagy Erika, a Nagybajomi Kulturális Igazgatás intézményvezetője, népművelő, kulturális és közéleti rendezvények szervezője. Peitlerné Takács Éva, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, aki 16 település könyvtári szolgáltatását és a helytörténeti gyűjteményt gondozza. Sárdi Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés volt alelnöke, aki nyugdíjasként ma is aktívan segíti a közgyűlés munkáját. Díjazták a nagyatádi Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. kollektíváját. A cég tanműhelyét 2014-ben Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel. 2016-ban egymilliárd forintos gépi beruházást valósítottak meg. A díjat átvette Büttnerné Bódy Ágnes. A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület a feledésre ítélt régi szakmák, mesterségek, tudás megőrzését és átörökítését tűzte ki célul. A díjat átvette Szaka Zsolt elnök.

Az ünnepi közgyűlés posztumusz adományozott kitüntetést Huszárné Bodor Tündének, a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala volt vezetőjének, aki tavaly 48 éves korában elhunyt. A közgyűlés Vörös Tamásnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal volt megyei főjegyzőjének emeritus címet adományozott.