Érdemes biztosra menni: biztosítás nélkül a fürdésből befürdés lehet

Bár az időjárás az utóbbi napokban nem éppen a legcsalogatóbb arcát mutatja, sokan indulnak mostanában nyaralni. Az utazás előtt azonban nem árt biztosítást kötni, amely fedezi egy váratlan esemény, betegség vagy baleset során felmerülő, sokszor tetemes költségeket.

A magyar biztosítók szerint csak minden második honfitársunk köt utasbiztosítást. Sokan azt hiszik, hogy az európai egészségbiztosítási kártya vagy a bankkártyák szolgáltatásai közé épített utasbiztosítás elegendő védelmet nyújt. Pedig ez nem minden esetben van így. Gyakorlatilag naponta egy tengerparti koktél áráért megkímélhetnék magukat az esetleges kellemetlenségektől a külföldön nyaralók. Tobak Ferenctől, a Somogy Bróker ügyvezetőjétől megtudtuk, a visszatérő ügyfeleik tudják, hogy az utasbiztosítás egy szükséges rossz. – Az utasbiztosítás egy főre naponta 500-1100 forintból megvan – mondta Tobak Ferenc kérdésünkre. – Egy ilyen összegű biztosítás az orvosi és mentési költségeket 30 millió forintig fedezi. A mentőautó költségét 2,5 millió forintig.

De fontos tudni, hogy más fajta biztosítást kell kötni, ha autóval, repülővel utazunk, ha búvárkodunk, ha a tengerpartot vesszük célba. Ezeknek természetesen az ára is más.

– Ha az ember megköti a biztosítást, kap egy kötvényt és azon van egy magyar elérhetőség – magyarázta a Somogy Bróker ügyvezetője. – Ez a számot célszerű hívni, ha baj van, mert a társaság által leszerződött szolgáltatót küldik ilyenkor, és így biztosan megfelelő kórházba kerül a beteg.

– A mi ügyfélkörünk kicsit szerencsésebb, mint az átlag magyar – fogalmazott Tobak Ferenc. – Amikor cascot, vagy kötelezőt kötnek nálunk, akkor tájékoztatjuk őket arról is, hogy utasbiztosítást is köthetnek. Akik bejönnek hozzánk kikérni a külföldi utazáshoz szükséges zöld kártyát, azoknak ajánljuk ezt is. És általában sokan élnek is a lehetőséggel.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Szilágyi Éva is. – Az én ügyfeleim körében szinte mindenki kér utasbiztosítást – mondta el kérdésünkre Szilágyi Éva, a Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft. munkatársa. – Sőt, én azt tapasztalom, hogy egyre többen kötnek utasbiztosítást. Ráadásul egyre többen gondolnak arra is, hogy az autóra kötnek assistance biztosítást.