Érdemes időközönként meglátogatni a háziorvost, mégis kevesen teszik

Ritkán járnak háziorvoshoz a magyarok egy friss felmérés szerint. A megkérdezettek csupán egyharmada évente egyszer, kevesebb mint egyharmada pedig félévente keresi fel háziorvosát. Két véglet a jellemző: vagy akkor megyünk, ha már nagy a baj, a másik oldalon viszont ott találhatjuk azokat, akik programot szerveznek maguknak az orvoslátogatásból.

Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnökének is hasonlóak a tapasztalatai. Szerinte sokan nem vesznek részt a különféle szűréseken, de még a vérnyomásukat sem méretik meg. Az emberek többsége csak akkor látogatja meg a doktort, ha már nagyon beteg.

Vannak azonban, akik rendszeresen, olykor már indokolatlanul mennek orvoshoz.

– Programot csinálnak a látogatásból – fogalmazott Dús István. – Volt már arra példa, hogy valaki jött hozzám egy laborbeutalóért, én pedig gondoltam, hogy ha már itt van, akkor odaadom neki a recepteket is. Az illető azonban azt mondta, nem kell, mert majd holnapután is benéz a rendelőbe. Azt gondolom, ez a „viselkedés” nemcsak engem, hanem a többi kollégámat is túlterheli. De az is, amikor valaki elhozza a gyerekét egy kis nátha miatt, majd újra magával hozza, amikor jön az igazolásért, hogy meggyógyult. Nálunk fejlettebb országokban nátha vagy köhögés után nem kell a szülőknek papírral bizonyítani, hogy meggyógyult a gyerek, elhiszik anélkül is. Érdekes, hogy amikor korábban bevezették a vizitdíjat, akkor akik hetente többször is felkeresték az orvost, meg tudták oldani, hogy havonta csak egyszer menjenek el.

– A szűrésekre viszont nem azok járnak, akiknek kellene – folytatta Dús István. – Túlnyomó többségben azok mennek el, akik amúgy is kezelésre szorulnak. Az egészségügyben addig nem lesz átütő változás, amíg az embereknek fontossá nem válik a saját egészségük. Jelenleg az orvos fut a beteg után, hogy jöjjön be vizsgálatra, pedig ennek fordítva kellene lennie. Ezen fontos lenne változtatni. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy aki nem megy el az életkorának megfelelő, kötelező szűrővizsgálatokra, akkor fizessen öt százalékkal többet a társadalombiztosításért. Azt gondolom, ez egy hajtóerő lenne – tette hozzá.

Nem lehet rendszert csinálni a vizsgálat nélküli receptírásból

A felmérések szerint a megkérdezettek hat százaléka két-három évente, öt százaléka pedig egyáltalán nem látogatja háziorvosát. A statisztikát tovább ronthatja az E-recept, hiszen már nem kell személyesen elmenni gyógyszert íratni, hanem elég telefonon „megrendelni” az orvosságot. Dús István szerint ez valóban azt eredményezheti, hogy a mostaninál is kevesebben mennek el orvoshoz, viszont nem lehet abból rendszert csinálni, hogy vizsgálat nélkül írják fel a gyógyszereket. A MOK Somogy megyei elnöke úgy véli: három havonta, félévente mindenképpen el kell menni az orvoshoz legalább azért, hogy megmérjék a vérnyomásunkat, de a törvény is kimondja, hogy vizsgálat nélkül nem lehet receptet felírni.