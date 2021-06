Érdemkereszt a fél évszázados gyógyításért és falufejlesztésért

Áder János köztársasági elnök Segesd érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú körzeti orvosi, valamint eredményes településvezetői munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott Mohr Tamás háziorvosnak. A díszpolgárrá lett egykori polgármester a kitüntetést ugyan a járványra való tekintettel később veheti át, ám az öröm nem pandémiafüggő.

A már nyolcvanon felüli kitüntetett, aki 58 éve házas, most sem pihen. Amikor levélben értesítették a hírről, akkor is a segesdiek oltását bonyolította – besegítve a korábbi orvosi praxist ellátó utódjának, hiszen hivatalosan már „csak” a segesdi Gondviselés szociális otthon, illetve a szabási részleg csaknem négyszáz lakójának egészsége felett őrködik. Az érdemkereszt hírére lapunknak azt mondta: boldog, hogy észrevették, s most kormányszinten is elismerik erőfeszítéseit; mindazt a fél évszázadot, mely a hajdani királynéi városhoz, Segesdhez és lakóihoz kötődik.

A kaposvári Táncsics-gimnáziumból került a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1964-ben végzett. A megyei kórházból hat év után, 1970-ben pályázott a segesdi körzeti orvosi helyre; 1980 előtt és 2016-tól egyedül látta el a település lakosságát.

Több tudományos cikket publikált, és orvosi kongresszusokon is tartott előadásokat. 1991–1998 között a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete alelnökeként tevékenykedett, s még a rendszerváltozás előtt létrehozta a Somogyi Orvosok Önsegélyező Egyletét. Orvosi munkája mellett négy cikluson át lehetett a település első embere, és két ciklusban alpolgármesterként segítette a testület tevékenységét. Azt mondta: elégedett, mert sok terve megvalósult, s mindez a segesdiekért. Gazdag életművet tudhat magáénak; polgármestersége idején épült egyebek mellett az iskola tornaterme, a tűzoltószertár-sportöltöző-klubház együttese, s a már megjelenésében is különös eleganciájú Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Könyvtár, de egy MOL benzinkutat is ide telepíttetett, s a községhez tartozó két puszta is vezetékes ivóvizet kapott.

A vezetékes gáz, valamint a kábeltelevízió kiépítése szintén regnálásához kötődik, mint ahogy a közvilágítás, a templomok díszvilágítása, az út menti keresztek és szakrális szobrok felújíttatása is. A rendszerváltozáskor létrejött Magyar Orvosi Kamara alapító tagja, 1990–1994 között az országos elnökség egyik titkára volt, Somogyban a területi orvosi kamarákat személyesen szervezte meg.

Tiszteletdíjból alapítvány

Mohr Tamás 1991 áprilisában létrehozta az Alapítvány Segesdért-et, melynek vagyoni alapját a saját teljes, első ciklusos tiszteletdíja képezte, továbbá 27 magánszemélyt és 3 vállalkozást sikerült megnyernie alapítónak. Az alapítvány az utóbbi időben évente 4–6 millió forint támogatást oszt szét ösztöndíjakra, rendezvényekre, egyházak, civil szervezetek támogatására.

A segesdiek háziorvosa a megyéért is dolgozott; 1994–2020 között a megyei közgyűlés tagja is volt, 1998–2002 között pedig a megyei önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnökeként dolgozott a somogyiak egészségéért.