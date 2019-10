Erdőben és pályán is bizonyítottak a motorosok

A hétvégén rendezték meg Zselickislakon a Németh motocross pályán és a környező erdőkben az enduró magyar bajnokság ez évi utolsó futamát, a Kaposvár Kupát. 2012 után most kerülhetett sor rá ismét, hogy ilyen típusú versenyt rendezzenek a megyeszékhely melletti tájakon.

– Az enduró versenyek mindig hosszú távúak – kezdi magyarázni az esemény részleteit Ruzsik Csaba, a verseny egyik szervezője. – Most egy kör harmincöt kilométer volt, amit majdnem másfél óra alatt kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Ezen a távon belül voltak aztán a mért szakaszok. Az indulóknak több kört kellett teljesíteniük, amin belül volt cross teszt, és enduro teszt is. Az időellenőrző pontokon minden motorosnak az előírt időben kellett áthaladni, azon sem előbb, sem később nem mehettek át, mert akkor időbüntetést kaptak. Így alakult aztán ki a végső eredmény, ami a mért szakaszok és a büntetések idejének összegéből alakul ki. Maga a nyomvonal a kaposvári Rapp Csaba ötlete alapján valósult meg. Jól motorozható, technikás pályát sikerült kialakítanunk. Csaba többszörös magyar és osztrák bajnok, így ez is egy garanciát jelentett egy igazán jó versenyre.

A zselickislaki verseny a hosszú szünet ellenére is azonnal nemzetközi versenynek számított. A több mint 120 induló között sok osztrák, szlovák és román versenyző is érkezett.

– A magyar kupasorozatban kevésbé szigorúak a szabályok, mint az európai- vagy világversenyeken – részletezi Ruzsik Csaba. – Éppen azért, hogy kedvet csináljunk minél több embernek ehhez a sporthoz, és hogy például a motocrossosok is ki tudják magukat próbálni egy-egy ilyen versenyen. De alapvetően az enduró versenyeken olyan motorral lehet indulni, melyek akár a közúti közlekedésben is részt vehetnek.

A versenyzők a viszonylag hosszú távot gyakran hátizsákkal teljesítették. Mint megtudtuk, ebben élelmiszer, ital és szerszámok vannak leggyakrabban, hisz a több órás verseny alatt bármelyikre szükség lehet.

– Több igazán nagy név, igazi sportoló is kilátogatott a versenyünkre – tájékoztatott Ruzsik Csaba. – Velünk versenyzett Holló Bence, aki indult már a World Enduro Super Seriesben is. De itt volt Gyenes Emanuel is, aki már Dakar versenyeken is bizonyította tehetségét. Helyi versenyzők is indultak szép számmal, például Tóth László, aki már az 1200 kilometeres Six Days versenyeken is indult és szerepelt sikeresen.

A szervező elmondta, hogy a SEBAQ Motor és Terepsport Egyesület szervezésében megrendezett verseny a sportszerető terület tulajdonosokon, és a lelkes indulókon kívül nagyon sokat köszönhet a SEFAG Zrt-nek, a Kaszó Zrt-nek, és a Németh Motocross pályának is, hisz az közreműködésükkel valósulhatott meg, hogy a motorosok a környékbeli erdőkben, mezőkön legálisan száguldhattak. Sikerrel zárult a két napos verseny így mindenképpen szeretnék, ha az elkövetkező években is megrendezhetnék azt.

A versenyen öt kategóriában indulhattak a motorosok. Az első osztályt Mario Hirschmugl nyerte, Gyenes Emanuel és Szatyina Gábor előtt. A másod osztály bajnoka Marvin Harrer, míg a harmadosztályé Christian Wippel lett. A veterán kategóriában Bohuslav Radek, míg szuperveteránban Manfred Liendl szerezte meg az első helyet.

Részletes eredmények: