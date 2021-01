Erdők-mezők ajándékaival sokat tehetünk egészségünkért

Antibiotikumok, vírusölők és gyulladáscsökkentők nemcsak a gyógyszerek között találhatók. A természet ajándékaként is élvezhető jótékony hatásuk. A koronavírus ellen ugyan nem szolgálnak gyógyszerként, de szervezetünk védekezőképességéért sokat tehetünk a segítségükkel.

A koronavírus nemcsak az emberi testben, hanem a lelki világ­unkban is komoly kárt okozhat. Ha nem is estünk túl a fertőzésen, a bezártság, a stressz is ugyanúgy megbetegíthet. Egy csésze tea felmelegíti a testet és a lelket is, főleg ha olyan összetevőkből áll, amelyek immunerősítők, és anti­depresszáns hatásuk is van.

– A gyógynövények régóta beváltak a szervezet öngyógyító folyamatainak támogatására. Velük ellenállóbbak lehetünk a betegséggel szemben, megkönnyítik az átvészelését – mondta Kakas József, kisbajomi füvesember, aki még szüleitől tanulta meg a gyógynövény­ismeretet. – A szervezet egészét komplexen kell felkészíteni, amelyre gyulladáscsökkentő és tisztító hatásuk kiváló. A legjobb, ha személyre szabott keveréket használunk – tette hozzá. – Az apró bojtorján antibiotikus, az aranyvessző és a kamilla gyulladáscsökkentő, a bodza immunserkentő, a mezei zsurló tüdőerősítő, a citromfű nyugtató, az orbáncfű stressz­oldó, a csipkebogyó értisztító, a galagonya virágos ágvégének pedig szív- és érrendszeri problémákat orvosló jótékony hatása van. A csalán számos hatása mellett a salakanyagok eltávolítására is kiváló.

– Mindenkinek a járvány körül kattognak a gondolatai, sokan idegesek, dep­ressziósak, egyre többen és egyre szívesebben próbálják ki a természet adta gyógyfüveket – mondta Kakas József, aki a betegség előtt is javasolja a teák fogyasztását.

– Zsálya, kakukkfű, levendula, rozmaring – ezeknek a fűszereknek jótékony hatását emelte ki Dobás Éva, aki párnákba tölti a gyógyfüveket, hogy éjjel, alvás közben fejtsék ki jótékony hatásukat, vagy éppen segítsék az elalvást. – A kakukkfű a légutakra gyakorol jótékony hatást, akárcsak a rozmaring. A rózsa pedig a „lélek gyógyítója”, borongós hangulat ellen kiváló, csakúgy, mint a citromfű, amelyet gyermekek is bátran használhatnak: nyugtat és nem allergizál – mondta Dobás Éva, aki szájmaszkba illeszthető gyógynövényes párnácskákat is készít. – A maszkban úgy érezzük, hogy nem kapunk rendesen levegőt, ráadásul mintha elzárnák az ember tudatát is. Az volt a célom, hogy a pici, maszkba illeszthető párna illatával segítsen ezen, javítsa a hangulatunkat – mondta az asszony, aki a régi népi gyógy­módokat is igyekszik kipróbálni, mielőtt szintetikus orvosságot vesz be.

– Egyszer kipróbáltuk, hogy felszelt vöröshagymát tettünk az éjjeliszekrényre alváshoz, mert úgy tartják róla, hogy magába szívja a kórokozókat. Reggelre jobban lettünk – mesélte. Lázcsillapításként borogatást ajánl, és a természetes eredetű illóolajok párologtatásának is nagy szerepet tulajdonít.

– Az elmúlt időszakban nem voltunk betegek. Ez talán annak is köszönhető, hogy az emeleten lakunk és az alattunk lévő helyiségben tárolom a gyógynövényeket, amelyek illatanyaga átjárja és tisztítja a levegőt körülöttünk – mesélte a lábodi füvesasszony, aki a svédkeserű immunerősítő hatását is kiemelte, amelynek alkoholmentes változatát egy évesnél idősebb gyerekek is fogyaszthatják.

Illanó egészség

Segíthetik a gyógyulást és hangulatjavítók is az illóolajok, amelyeknek vírus- és baktériumölő hatást is tulajdonítanak. – Fertőtlenítik a teret, a levegőt. A citrom, citromfű, bergamott diffúzorba is tölthetők, s antidepresszáns hatásúak – mondta Kiss Adrienn fitoterapeuta. — Télen is jók a mediterrán térségben termesztett citrusfélék illóolajai, mert a napsütés, a fény energiáit hordozzák, beindítják a boldogsághormonok termelődését – tette hozzá a természetgyógyász.

A C- és D-vitaminok jelentős szerepét folyamatosan hangsúlyozzák az orvosok a koronavírus-fertőzés esetén, ám vannak olyan készítmények, amelyek egy esetleges fertőzés esetén enyhítik a koronavírus tüneteit. Tóthné Kalota Veronika gyógyszerész azt mondta: előtérbe kerültek olyan gyógynövény alapú készítmények, amelyek vírusellenes hatásukat már bizonyították hasonló légúti megbetegedéseknél. A muskátligyökér-, kasvirágtartalmú tinktúrák, bodorrózsa-tartalmú szájspray, vagy vörösalga-tartalmú orrspray nem helyettesíti a gyógyszereket, ám azok hatását mindenképpen támogatják – mondta.