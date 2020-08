Erős(k)ödtek a siófoki plázson

Sokáig úgy tűnt, a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a minden évben megtartott Muscle Beach elmarad. Ám Kathi Béla és egy edzőterem-hálózat máshogy gondolta, s ezen a nyáron is erős emberek lepték el hirtelen a siófoki Balaton-partot szombaton és vasárnap.

A változó szervezés ellenére programból nem volt hiány a hétvégén. A szabadtéri edzőterem szinte állandóan tömve volt testépítőálmokat dédelgető fiatalokkal, vagy éppen befutott versenyzőkkel. A fedett nagyszínpadon a legkülönfélébb aerobic-oktatók tartottak változó vérmérsékletű és tempójú edzéseket az érdeklődőknek.

Újdonságnak számított, hogy egészen nagy spinning területet kerítettek a tekerni vágyóknak, ahol gyakran indítottak ingyenes csoportos edzéseket. Rengeteg szobakerékpár volt, mégis várni kellett olykor, hogy kitekerhessük a bennünk rejlő feszültséget a profi instruktorok vezetésével.

A part melletti nagyszínpadon többféle program is várta az érdeklődőket. A Cutler Testépítő Kupán kívül olyan különleges sportokkal is megismerkedhettek az érdeklődők, mint amilyen a bothúzás. Ebben a nem mindennapi versenyszámban is avattak bajnokot a hétvégén.

A Magyar Erőemelő Szövetség is megrendezte hagyományos fekvenyomó-bajnokságát. Jót tett a rendezvénynek, hogy nem a nagy sátorban kapott helyet.

A funkcionális sportok nagyon előretörtek a világban, így egyértelmű volt, hogy az eseményen is megjelennek. – Egyéni és páros indulók is versenyezhetnek ezen a különleges versenyen. Vízen, homokban és a speciális sportállványon is kaptak feladatokat a sportolók – mondta el Hosszú Szilárd, a HF3 funkcionális sportszövetség elnöke. Az idén alig észrevehetően, de kevesebben látogattak ki, és az erősportágak külföldi versenyzői közül is kevesebben érkeztek Siófokra.

