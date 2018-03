Értékelnünk kell, hogy jó minőségű vizet fogyaszthatunk

A víz a Föld egyik legfőbb természeti kincse, védelmére közös, fenntartható és hosszútávú összefogás szükséges.

A vízszennyezés komoly veszélyforrás, hiszen mind a felszínen lévő, mind pedig a felszín alatti vizeink minőségét pusztítja – erről is szó esett a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. központi ünnepén, amit a Víz Világnapja alkalmából tartottak Siófokon.



Volencsik Zsolt, a társaság vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt: a Víz Világnapján amellett, hogy felhívják a figyelmet az éltető elem jelentőségére, azokra a munkatársaikra is fókuszálnak, akik minden nap azért dolgoznak, hogy a tiszta víz eljusson a fogyasztókhoz. – Ez nem mindenütt természetes, hiszen éppen egy megapoliszban, Fokvárosban fognak vízkorlátozást elrendelni. Azt tehát értékelnünk kell, hogy Magyarországon értékes, jó minőségű vizet tudunk fogyasztani és ezt a kollegáinknak is meg kell köszönnünk– mondta a vezérigazgató.

Volencsik Zsolt arról is beszélt, hogy a társaság szolgáltatási területén a Balaton a legnagyobb víznyerő hely, de karsztvizekkel is jól ellátott a térség, így a víz mennyiségével nincs gond. Problémát vagy akár ideiglenes vízhiányt inkább az elöregedett csőhálózatok okozhatnak.



A DRV víz világnapi rendezvényén résztvevő gyerekeket játékosan ismertették meg a víz szerepével és a vízbázis megóvásának lehetőségeivel. A siófoki kisiskolások vízcsepp formát alkotva kék lufikat is a magasba eresztettek.

A rendezvény részeként a társaság új kampányt is indított „#Ittam#Adtam” elnevezéssel, amely a folyadékbevitel- és vérleadás egymást kiegyenlítő egészségfenntartó folyamatára hívja fel a figyelmet.