Küzdenek a túlkínálattal és árat is emelnének a húsfeldolgozók

Folyamatosan csökken a vadhús felvásárlási ára, amelyet rövid távon megéreznek a somogyi vadásztársaságok is. Tekintve, hogy idén különösen magas vadkárral számolnak.

Már februártól kilónként közel száz forinttal olcsóbban vásárolják fel nemcsak a gímszarvas-, de a dám-, a vaddisznó- és őzhúst is. Az árcsökkenés oka többek között a nemzetközi folyamatokban keresendő: a tengerentúlról hatalmas mennyiségű vadhús érkezett a kontinensre, amely jelentősen lenyomja az árakat. Ráadásul Új-Zélandon egy akkora raktárkészletet szabadítottak fel, amely hazánk éves vadhúsfogyasztásának majdnem háromszorosa. De az afrikai sertéspestis (ASP) miatti pánik is közrejátszik a kereslet csökkenésében.

– Lehet, hogy van az emberekben egy kis félelem, ami az ismeretek hiányából adódik – mondta kérdésünkre Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója. – Azt tudni kell, hogy a sertéspestis emberre nem veszélyes, sőt a vaddisznó sem tud megfertőzni más vadat. A vadhúsfelvásárlási ár megtorpant egy kicsit, mivel nyilván a felvásárlók igyekeznek a legalacsonyabb áron vásárolni a legmagasabb minőségű vadhúst. Mi pedig a termelői oldalon nyilván a legjobb árat szeretnénk kialkudni.

Galamb Gábor elmondta: nem számít jelentős kiesésre a társaságnál, mivel a vadhús értékesítése esetükben a bevételnek csak elenyésző hányadát adja.

Nem úgy a Gyótai Vadásztársaságnál, ott komoly bevételkiesést okoz majd az alacsony felvásárlási ár. – Két felvásárlóval vagyunk kapcsolatban – mondta Tibáld Béla, a társaság elnöke. – Mindkettő árat csökkentett: átlagosan tíz százalékkal kevesebbet fizetnek a vadhúsért. Számunkra ez jelentős kiesés, mert a közel 100 millió forintos árbevételünk harmadát teszi ki a vadhús értékesítése.

Az árcsökkenéshez valószínűleg az is hozzájárult, hogy Európában túlkínálat van szarvasból. Azt azonban még nem lehet megjósolni, hogy az ASP esetleges felbukkanása hova mozdíthatja el az árakat. – Addig biztosan lehet majd disznóhúst kapni, míg ki nem fogynak a hűtőházak – mondta Tibáld Béla. – Tőlünk sok szarvast visznek, de az már most is drágább a disznónál. A nagy kérdés az lesz, hogyan tudunk árat emelni.

Szinte mindenütt hasonlók a tapasztalatok, így látja ezt Udvaros Zoltán, a Látrányi és Bonnyai vadásztársaságok elnöke, aki közel 100 forintos kilónkénti áresésről számolt be. Például a dámszarvas húsáért korábban 830 forintot fizetett a felvásárló, februártól azonban csak 650 forintot. A gímszarvas esetében 980-ról 800 forintra csökkent a felvásárlási ár. Ebben persze nincs bent az általános forgalmi adó és szőrben, bőrben, zsigerelve értendő a hús. – Úgy számoltunk, hogy erre a szezonra 1,5 millió forint lesz a kiesésünk – magyarázta Udvaros Zoltán. – Ha pedig az árak tovább csökkennek, persze ennél több is lehet a kiesés. Ez különösen nagy gond annak fényében, hogy idén nagyon magas a vadkár mértéke.

A vadak által okozott károkat pedig téríteni kell a gazdálkodóknak, ám ha a bevételek csökkennek, kevesebbet tudnak vadkár elhárításra is fordítani a társaságok.

Gyérítéssel előznék meg a fertőzést

Az egész országban gyűjteniük kell a vadászoknak az elhullott vaddisznók tetemeit, ez igaz Somogy megyére is, amely sok más megyéhez hasonlóan közepes kockázati besorolást kapott. Emellett megemelték az éves vadkilövési tervszámot, s a betegség továbbterjedésének megakadályozása céljából diagnosztikai céllal is ejtenek el vaddisznókat a nimródok, tudtuk meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) sajtószolgálatától. A Nébih arról is tájékoztatott, hogy az éves tervhez képest 30 százalékkal több vaddisznó elejtésére kötelezték a vadásztársaságokat. Úgy tudjuk, van olyan somogyi vadásztársaság, amelynek negyven disznót kell elejtenie az éves terven felül. A betegség kitörése óta idén január 20-ig több mint 79 ezer diagnosztikai célú kilövés történt hazánkban. Az ASP vírust 441-ből mutatták ki, míg az elhullott 5853 tetem közül 2357 volt pozitív.