Esélyt adnak egy jobb életre

A rasszizmus elleni küzdelem világnapján hagyományosan átadják az esélyteremtési díjat, a Somogy Megyei Család. Esélyteremtési és Önkéntes Ház pedig konferenciát tart.

A rendezvény nyitányaként Somos László katolikus plébános, korábbi esélyteremtési díjazott szólt a résztvevőkhöz, aki a nagyböjti időszak okán a Krisztussal való kapcsolat fontosságáról beszélt. – Ha el tudjuk mélyíteni Krisztussal való kapcsolatunkat, az egész életünk megváltozik – mondta Somos László. – Változni fog az emberekhez való viszonyunk, s ennek eredményeképpen esélyt tudunk adni a legelesettebbeknek, a társadalom peremén élőknek, a rászorulóknak.

Házigazdaként Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket, s elmondta: a konferencia komoly küldetéssel bír. – Olyanok vannak itt, akik aktívan dolgoznak azon, hogy legyen esély egy jobb életre – fogalmazott a megyei alelnök. – A Napkerék Egyesülettel, civil szervezetekkel és az Esélyek Házával közösen dolgozunk azon, hogy a megyében élőket segítsük. A megyei önkormányzat több esélyteremtő programban is részt vesz, legutóbb egy 75 millió forintos támogatást nyert a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programból ilyen célokra.

A nemes munkából Kaposvár is kiveszi részét, erről Oláh Lajosné, alpolgármester beszélt. Elmondta a Napkerék Egyesület a város támogatását is élvezi a munkában.

Bogdán Imre, a Napkerék Egyesület és a Somogy Megyei Esélyek Háza vezetője is köszöntötte a résztvevőket, beszédében méltatta az őket segítő szervezeteket, intézményeket. Ilyen a Klebelsberg Középiskolai Kollégium is, ahol a pozitív pszichológia nagy szerepet kap az esélyteremtés érdekében. – Ez azt jelenti, hogy bizonyos védőfaktorokat erősítünk az esélyteremtés érdekében – mondta a témáról tartott előadásában Hujber Tamásné, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács alelnöke. – Ilyenek a család, a társas kapcsolatok, a közösségi érzések, érdeklődési körök, mozgás és az önkéntesség.

Ha ezeket erősítik a gyerekekben és ösztönzik őket a magabiztosságra, sikeresen törhetnek ki az esélyteremtési kategóriákból. Hujber Tamásné hozzátette: szép sikereket értek el hátrányos helyzetű gyerekeknél. Sokszor azonban látják a szakemberek, hogy a tinédzserek depressziósak, lassan vagy hiányosan fejlődik érzelmi intelligenciájuk, a kreativitásuk csak szunnyad és emiatt a munkamotiváció is elmarad. Ezért a pozitív pszichológiát a gyerekek mindennapi tevékenységeibe ágyazzák.

A rendezvényen átadták az idei esélyteremtési díjat, amelyet ezúttal Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora kapta a hátrányos helyzetű és roma fiatalok felzárkóztatásáért tett munkája elismeréseként.