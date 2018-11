Esélyt kell adni a roma tehetségeknek

Beás versmondó versenyről és futballista utánpótlás nevelésről is tartottak előadást a Roma tehetségek felsőfokon című konferencián, amit a Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégiuma szervezett.

Pisont István, többszörös válogatott futballista a róla elnevezett fejlesztő, gondozó és tehetségkutató alapítvány segítségével karolja fel a tehetséges roma fiatalokat. Az ismert focista előadásában kifejtette mennyire fontos a gyerekeknek, hogy olyan hiteles példaképeket lássanak maguk előtt, akiktől tudnak tanulni és akikre felnézhetnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagyon hálás vagyok azoknak akik annak idején észrevették a tehetségemet – emelte ki Pisont István. – Ha nem állnak mellém, és nem támogatnak, nem értem volna el ennyi eredményt. Többek között ezért határoztam el, hogy támogatom a cigány származású fiatalokat. Ezek a gyerekek ugyanis nem tudnak egyedül érvényesülni, muszáj, hogy valaki ott legyen mellettük, aki segíti őket. Hozzátette, hogy a tehetséges fiatal roma focistákat igyekeznek összefogni, olyan lehetőséget és iránymutatást adnak nekik, amelyek segítségével sikeres futballisták lehetnek. Az egykori sportoló azt is elmondta, előfordul, hogy a roma fiatal családja bizalmatlan, nem támogatják a gyereket, próbálják visszatartani.

– Ezekben az esetekben lényeges, hogy legyen valaki, aki a saját példáján keresztül tudja megmutatni, hogy mennyi mindent el lehet érni, ha az ember sokat dolgozik érte – tette hozzá. – Fontos a személyes kapcsolat.

Somos László, kaposfői plébános előadásán hosszú évek óta dolgozik együtt a roma családokkal, és nagyon sok fiatalnak segített. A plébános a konferencián elmondta, hogy tizenöt éve van tanodájuk, ahol minden délután és este foglalkoznak hátrányos helyzetű gyerekekkel. A pedagógusok pedig délelőtt a családokat látogatják és ügyes bajos dolgaikat intézik. Somos László fontosnak tartja, hogy partnerként kezeljék a roma embereket, ezért pályája kezdetén a családokat rendszeresen látogatta a szabadidejében, beszélgetett és megismerkedett velük.

– A rendszeres személyes kapcsolat kiemelten fontos, csak így lehet elérni, hogy megbízzanak bennünk az emberek – emelte ki a plébános. – Ez egy más szemlélet, amivel mi dolgozunk, mi próbálunk idomulni. Nem szabad elvárni, hogy mindig csak a roma gyerekek alkalmazkodjanak, a környezetüknek és az iskoláknak is figyelembe kellene vennie az ő igényeiket.

Versek és mesék éltetik a beás nyelvet

Gombos Péter egyetemi docens előadásában elhangzott, hogy Somogy megyében a romák között nagyon sok a beás, de mégis, az utolsó pillanatban sikerült csak megmenteni ezt a nyelvet. Éppen ez az egyik, oka annak, hogy immár tizenkét éve rendezik meg a beás versmondó versenyt a Kaposvári Egyetemen, amelynek az elmúlt évek alatt ötszáz résztvevője volt.

– Azt vettem észre, hogy sokan szégyellik a beás nyelvet–mondta el Gombos Péter. – Azért is hoztuk létre a versenyt, hogy legyen egy olyan lehetőség, ahol a fiatalok büszkék lehetnek arra, hogy beás nyelven elmondanak egy verset vagy mesét. Nagyon népszerű a verseny, jönnek általános iskolások és középiskolások is. Idén harmincan vettek részt a versenyen, de volt olyan év, hogy nyolcvanan is eljöttek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS