Eső, és elvétve hószállingózás is vár ránk a hétvégén

Hirtelen téliesre fordul Somogy időjárása. Esőre, havas esőre, de még hószállingózásra is kell számítani. Emellett lehűl a levegő is.

Szombaton jellemzően borult lesz az ég, de olykor elvékonyodhat a felhőtakaró a Somogy felett. Mérsékelt keleti, északkeleti légmozgás várható. Szitáló csapadék bárhol, bármikor előfordulhat. Ebben az országrészben a gyenge eső mellett délután, este szitáló havas eső, majd elszórtan hószállingózás is lehet. Éjjel is sok marad a felhő és itt-ott hószállingózás is lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel +3,

szombat délután +3,

vasárnap reggel -1 fok körül alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Időjárásunkat egyre inkább a tőlünk északkeletre található anticiklon határozza meg, amelynek peremén többnyire nedves, egyre hidegebb levegő sodródik fölénk. (forrás: met.hu)

– Vasárnap hajnalban fagyos időre készülhetünk. Északkelet felől csökken a felhőzet, de délelőtt még lehetnek hószállingózások, hózáporok a térségben.

– Hétfőn reggel is fagyos, derült, de párás, ködfoltos idő ígérkezik. Napközben nő a ködfelhőzet kialakulásának esélye, mely fokozatosan vékonyodik és szűrt napsütést is átenged. A maximum hőmérséklet is csak fagypont közelébe emelkedik.

– Kedden napközben déli áramlással nedvesebb légtömeg érkezése valószínű. A fagyos reggelt követően növekvő felhőzetre, majd szitáló esőre, havas esőre, ónos esőre, éjjel kisebb hóesésre számíthatunk.

– Szerdán, csütörtökön és pénteken térben és időben is erősen változó felhőzetre van kilátás. Mérsékelt, olykor élénkebb légmozgás mellett időről-időre erősen megnövekszik a felhőzet és havas eső-, hózáporok alakulnak ki, de átmeneti naposabb, derültebb időszakok is előfordulnak a nap folyamán. (forrás: eumet.hu)