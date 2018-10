Északi szelet és esőt hoz a hidegfront Somogyba

Hidegfront alakítja időjárásunkat Somogyban vasárnap – élénk, olykor erős északi szél fúj majd, délután előfordulhat eső, zápor is.

– Hidegfront alakítja időjárásunkat Somogy megyében, vasárnap – tájékoztatott az eumet.hu. – Élénk, olykor erős északi szél fúj. Lehűl a levegő. Számítani lehet napsütésre is, de délután előfordulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb eső is lehet.

A hőmérséklet átlaga

vasárnap reggel 6 fok

vasárnap délután 10 fok

hétfőn reggel 6 fok

A folytatás

Hétfőn gyenge légmozgás, sok napsütés, hűvös idő várható. Kedden változóan felhős-napos, csapadékmentes idő ígérkezik, megerősödő északi széllel. Szerdán sok felhő, többfelé eső, záporeső, erős északnyugati szél, hidegfront.

Csütörtökön szeles marad az idő, de a felhőátvonulások mellett napos időszakokra is készülhetünk, ugyanakkor elszórtan gyenge, futó záporok is kialakulhatnak. Előreláthatólag még pénteken is élénk, erős szél fúj, de már több napsütés valószínű, és csak elvétve lehet zápor.

Orvosmeteorológia

Vasárnap hidegfront érkezik, az arra érzékenyeknél görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. Felerősödhetnek a reumatikus és ízületi fájdalmak. A szeles időben fejfájás, migrén alakulhat ki, ingerültebbek, feszültebbek lehetünk. Visszaesik a hőmérséklet, öltözzünk rétegesen, növeljük a C-vitamin bevitelt, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Vasárnap megnövekszik a felhőzet, a Dunától keletre többfelé, a Dunántúlon elszórtan számíthatunk esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra. Élénk, többfelé erős északi, északnyugati szél ronthatja a járművek menetstabilitását. (forrás: Időkép)

