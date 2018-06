Eszik, isszák, szagolják – reneszánszát éli a levendula

A levendula néhány éve robbant be a köztudatba, úgy jó tíz évvel ezelőtt leginkább a gyógyászathoz, vagy a kertészethez értő bennfentesek tudták, mire jó a levendula. Napjainkra azonban annyira ismert már, hogy nincs is talán olyan háztartás, ahol ne hallottak volna róla.

Új divatja magával hozott számtalan lehetőséget, Hamarosan szezonja kezdődik a növénynek, a hozzáértők azt mondják, a nagy meleg miatt előbb kezdődik a szüret. Amelyre több helyen már komoly fesztiválokat építettek, sőt cukrászdahálózat is működik égisze alatt. Somogyban is egyre több helyen termesztik.

Sör, szörp, muffin, keksz, illóolaj, illatpárna, szappan és még sorolhatnánk, mi minden készül levendulával. Eszik, isszák, szagolják, kenik, szinte minden érzékre hat. A levendula múltja több száz évre tekint vissza Magyarországon. Gyógynövényként termesztették, mert jó feszültségoldó, nyugtató hatású, antibakteriális, légúttisztító és izomfájdalmakra is ajánlott. Ma azonban a virágboltosok is értetlenül állnak óriási népszerűsége előtt.

– Úgy öt évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, nem is értettük, miért örvend hirtelen ekkora népszerűségnek – mondta Józan Dóra, aki virágboltot üzemeltet Kaposváron. – Tavaly nagyon sokan vittek ballagásra, évzáróra levendulát. Évekkel ezelőtt láttam Franciaországban egy romantikus vidéki ház járdája mellett. Érdekesnek és oda valónak találtam, ám a mostani népszerűsége nagyon meglep.

Sipos Ádám is beleszeretett a növénybe. A mentősöknél dolgozó fiatalember 2006-ban autóbalesetet szenvedett, a lábadozási időt otthon töltötte. Akkoriban találta ki, hogy a levendula-termesztés lesz a melléktevékenysége. 2012-ben vásárolta nem kis befektetéssel az első ötezer palántát. Jelenleg hétezer tövet gondoz somogysárdi ültetvényén, amelyet hamarosan a duplájára szeretne növelni.

– Nem az üzletet láttam benne, csupán volt egy kis földem, amit hasznosítani szerettem volna olyasvalamivel, ami nincs a környéken és amivel kevés a munka – mondta Sipos Ádám. – Idő közben kiderült, hogy igenis gondozni kell. Kártevője nincs, ezért permetezni nem szükséges, ám kapálása elengedhetetlen, és ősszel vissza kell vágni, amit leghatékonyabb kézzel végezni.

– A szárítás és a virágok lemorzsolása is időigényes művelet. Sajnos nem lehet rá embert találni, aki szívesen dolgozna az ültetvényen, pedig többet fizetnék, mint amennyit az eperszedésért kapnak – mondta a levendulatermesztő, aki vevőt könnyen talál a növényre. – Tavaly az ország másik feléből negyven kilót vitt el valaki szárítva, pedig az nem kis mennyiség: nyolc liter tesz ki egy kilót. Szappan készült belőle, de díszítésnek is viszik akár esküvőre is – mondta Sipos Ádám, aki arról is szólt, hogy kétféle emberrel találkozik általában: az egyik, aki szereti, a másik, aki szerint büdös.

– A méhek is szívesen látogatják a levendulást, amely kiváló mézadó helynek bizonyult – tette hozzá Sipos Ádám. – Magam is kombinálom a kettőt: mézes levendulaszörpöt készítek, és persze újabb termékeken is töröm a fejem.