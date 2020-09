Esznek, isznak, mulatoznak a somogyi nyugdíjasok az Ezüst nyár táborban

Harminchetedik alkalommal rendezték meg a somogyi nyugdíjasok „Ezüst nyár” táborát – mondta Stikel János a szövetség megyei elnöke.

A megnyitóra eljött Biró Norbert a megyei közgyűlés elnöke is, aki elnöki keretéből négyszázezer forinttal támogatta a tábort. Itt volt Gyenesei István is, akinek köszönhető, hogy 38 éve létrejött az első tábor. Ugyancsak neki köszönhető, hogy az „idősek és öregek” helyett bevezették a „szépkorúak” kifejezést. Ő százezerrel, a Somogyért Egyesület százötven ezerrel járult hozzá a táboroztatáshoz. A helyi önkormányzat a buszos utazásokat segítette. A pezsgős koccintás során használt poharat mindenki megkapta. Sokan már 4-5 garnitúra pohárral is rendelkeznek. A nyitóesten a Berzencei Színjátszók adtak dalos-táncos műsort adtak elő: operett, musical és kuplé.

Az egy hét alatt nagyon sok rendezvényt tartottak, sok élményben volt részük a táborozóknak. Kitettek magukért Kovács Margit táborvezető és segítői. Dicséret illeti az élelmezést is, hisz mennyiségileg és minőségileg is túlszárnyalta az előző évek kínálatát. A vírus elleni védekezés miatt sokszor csak maszkban mutatkozhattak a táborlakók, s nem maradt el a programok előtti és utáni fertőtlenítés sem. Falunézés során megkoszorúzták Latinovits Zoltán és Bujtor István sírját, versekkel köszöntve őket. Este a mesztegnyői hagyományőrzők műsorában gyönyörködhettek, akik moldvai táncokat és az aratási szokásokat mutatták be Kövesdiné Panyi Antónia betanításában.

A táborozók megismerkedtek Rádpusztával és lovasbemutatón vehettek részt. A kocsisok és lovasok nagy tapsot kaptak. Ugyancsak ízlett a szőlő leve is. Busszal, komppal, de eljutottak Tihanyba is. Sokan nézték meg a székesegyházat. Akik már többször voltak itt, ők sem unatkoztak, mert bejárták a bazárokat, a régi épületekben és a tájban gyönyörködtek. Nem maradt el a hagyományos szalonnasütés sem. Gondoltak azokra is, akik nem szeretik sülten, ezért főtt szalonnát kaptak sok hagymával és finom borral. Esténként Káplár Zoltán zenéjére táncolhattak kifulladásig.

Az „Eukarissza éve” alkalmából Kiss Iván címzetes prépost és esperes plébános mutatta be, mit is takar a kifejezés. A felolvasásban a helyi Borza Miklós esperes plébános volt a segítője. Nagyon jól sikerült a szintén hagyományos Ki Mit Tud – est is. Tizenöt műsorszámnak tapsolhatott a nyolcvan jelenlévő. Tréfás királyválasztást is tartottak, ahol a férfiak közül kiválasztották a legidősebb hercegnő jövendőbelijét. Itt következett be a csattanó, ugyanis a kiválasztott az anyakirálynőt kérte meg párjául.

Az utolsó – pénteki – nap a szokásos sportjátékokkal vette kezdetét. Többféle ügyességi feladat végrehajtását követően a hat csapatból a háromfaiak csapata (kiegészülve az iharosberényi hölgyekkel) lett az első. Ebéd utáni pihenőt követően Máj Péter tartott előadást sok humorral fűszerezve a somogyi „betyárválasztásról”. Tizenöt jelentkező tette le a sikeres próbát és avatták őket somogyi betyárrá.A táborzáró értékelést követően Stikel János levonta a zászlót és valamennyi táborlakó részére elismerő oklevelet nyújtott át. A táborvezetőség tagjai arany, ezüst, bronz okleveleket vehettek át.Átadták a vöröskereszt ajándékcsomagját is minden jelenlévőnek. A búcsúesten a Háromfai Dalnok adtak dalos műsort. A táborozók úgy köszöntek el, hogy „jövőre ugyanitt”.