Étkezés előtt kell rendezni a számlát

Se készpénzzel, se kártyával nem lehet fizetni az üzemi menzán, a számlát étkezés előtt kell rendezni: a koronavírus-járvány a közétkeztetést is átalakította, a cégek mindent a biztonságnak rendelnek alá.

– Csaknem 50 százalékkal csökkent a forgalmunk – hangsúlyozta Tavali-Horváth Tímea, a kaposvári Izzó Étterem munkatársa.

– Javarészt a Videoton dolgozóinak főzünk, ám a koronavírus-járvány megjelenése alapjaiban alakította át a munkánkat. Sok dolgozó otthon maradt a gyermekével, s az idősebb korosztály tagjai közül is érezhetően kevesebben esznek üzemi menzán. A mostani helyzetben csak egyet tehetünk: a szokásos biztonsági intézkedéseket újabbakkal egészítettük ki. Szerintem csak így lehet esély a megelőzésre. Kötelező testhőmérséklet-mérés, kontroll a portán: a szakácsok és konyhai kisegítők az utóbbi napokban már megszokták, hogy kizárólag hőmérős vizsgálat után vehetik birtokba a konyhát.

Csütörtökön bableves volt az első fogás, míg az A-menüsök spagettit kaptak, a többiek rakott káposztát ettek. Ahhoz, hogy az éhes vendégek elkezdhessék kanalazni a gőzölgő levesüket, a menza alkalmazottainak több órás munkájára van szükség. S most a fokozott biztonsági és a higiéniai szabályozás miatt minden tovább tart. Egyszer használatos gumikesztyűben dolgoznak, minden műszakban tiszta textil ruhába bújnak, és a szokásosnál is sűrűbben fertőtlenítik a helyiségeket. A vendégek is szembesültek a szigorú előírásokkal. Néhány hete még az asztalnál fizethették a számlát, most ez tilos. A dolgozók kizárólag étkezés előtt fizethetnek.

A sorban állást is külön szabályozták: legalább egy méterre kell várakozniuk egymástól, és piros vonal jelzi, hogy a menzások hol állhatnak. A koronavírus-fertőzés kapcsán meghozott intézkedés az is, hogy az asztalokról eltűntek a kancsók, a vendégek előre csomagolt műanyag poharat és evőeszközt kapnak. A tálcák tisztítására is nagyobb gondot fordítanak, a fertőtlenítőszer-felhasználásuk nagyjából a duplájára nőtt. – Korábban sokan éthordóban vitték haza az ebédet – mondta Tavali-Horváth Tímea. – Ez már a múlté. Most csak az általunk biztosított műanyag dobozokba rakjuk az ételt, és így szolgáljuk ki a vendégeket.

A szakember úgy érzi: a biztonságért mindent megtettek, amit csak lehetett. Nagy figyelmet fordítanak az alapanyag-vásárlásra is. Bár a lakosság a boltokban folyamatosan hozzájut az élelmiszerekhez, a tudatos tervezés ezen a téren is kifizetődő. Így mostanában a korábbi egy helyett két nappal előbb rendelik meg többek közt a húst, a rizst és a zöldséget.