Evezővel, vagy bakancsban pihennek a turisták Somogyban

A turizmusba is átszivárognak az egyre népszerűbb egészség- és környezettudatos életmód hatásai. Az igényesebbé váló utazók választásakor ma már szempont a természetközeliség, ami magával hozta az erdei szállodák, vízi túrák vendégkörének bővülését.

Igazi felüdülés lehet a nap, mint nap irodában dolgozó városi ember számára, ha egy-egy alkalommal kiszakadhat ebből a szürkeségből és a természet lágy ölén pihenheti ki a mindennapok fáradalmait. Ma már egyre többen tesznek így és választanak olyan úticélt, ahol természetközeli élményben lehet részük.

Évről-évre nő azoknak a száma, akik nem csupán a nyaralásukat, hanem az őszi-téli aktív pihenést is a szabadban töltik, üdülés közben gyalog vagy kerékpárral közlekednek és a gasztronómiában is a helyi ízeket, alapanyagokat keresik. Ezzel párhuzamosan bővül a természetközeli szálláshelyek és az erdei szállodák vendégköre is.

Ezeknek a trendeknek Somogy megye lehet az egyik nyertese. Kaposvár és környéke, a Zselic kiválóan alkalmas az erdei turizmusra. A somogyi erdők adottságai, a változatos növény- és állatvilág, a különleges és egyedi attrakciók minden korosztálynak ajánlhatóak.

A Sefag Zrt. a változó igényekre reagálva nyitotta meg tíz évvel ezelőtt a Zselici Tájvédelmi Körzet szívében a Kardosfa Hotelt. A szálloda számára – az erdei szállások hazai trendjébe illeszkedve – az eddigi adatok szerint kiemelkedő év lesz 2018. – A siker több tényezőnek köszönhető – tájékoztatott közleményében a társaság. – Egyrészt szélesedik az a réteg, aki szívesen tölti egy erdőben a nyaralását, másrészt meghosszabbodott a szezon. Az erdei turisták egyre kevésbé érzékenyek az időjárásra, így a nyári főidényen kívül, kora tavasztól késő őszig nyüzsögnek a természetjárók a Zselicben.

Az erdei turizmus országszerte megfigyelhető fellendülésének okai között ott van a szálláshelyek javuló színvonala. Míg régebben az erdei szállás többnyire kulcsosházakat és egyszerű turistaszállókat jelentett, ma többcsillagos, minden igényt kielégítő szállodákat találunk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Sefag Zrt. Somogy megye állami tulajdonú erdőterületeinek, mintegy 80 ezer hektárnak a kezelője. A társaság üzemelteti a háromcsillagos Hotel Kardosfát, a Zselici Csillagparkot, a Mesztegnyői Állami Erdei Vasutat, a Sziágyi Erdészeti Iskolát és a kaposvári Erdők Háza Látogatóközpontot.

A természetközeli élményt keresők körében azonban a vízi túrák is közkedveltek. – A 2018-ban harminc szervezett csoport ment végig drávai vízitúrákon – mondta érdeklődésünkre Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park, tájegység vezetője. – Összesen 701 turista vett részt ezeken a túrákon, amely az utóbbi évek átlagának megfelelő. Nem volt torlódás, ez azt jelenti, hogy kétnaponta indultak a csoportok.