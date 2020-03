Évtizedeket fiatalodik a Dráva menti belváros

Több mint félmilliárd forintból újul meg Barcs belvárosa. A Dráva parti települést a Zöld város program keretében fejlesztik.

– Ekkora összeget az elmúlt években nem kapott a város – fogalmazott Koós Csaba, Barcs polgármestere. – Ebből az 507 millió forintból megújítjuk a központi játszóterünket, hiszen az ott található eszközök az 1970-es éveket idézik. Modern, a kornak megfelelő játékokat kapnak a gyerekek.

A játszóteret körbekerítjük egy másfél méter magas kerítéssel és be is kamerázzuk. A Testvérvárosok tere teljesen átalakul, pihenőpark épül és több olyan helyet is kialakítunk, ahol a nagyobb ünnepekkor árusító pavilonokat lehet majd felállítani. Szeretnénk idecsalogatni kézműveseket, őstermelőket, a környéken többen foglalkoznak pálinkával, borral, sajttal és húskészítményekkel is.

– Megújítjuk a Templom teret is – folytatta a város vezetője. – A templom környékén járdát építünk és külön utat a körmenetnek, így nem a régi aszfaltos úton kell majd bandukolniuk a résztvevőknek. A régi játszóteret elbontjuk, a helyére pedig egy trianoni emlékművet tervezünk. Ez nem része a Zöld város programnak, ezt mást forrásból finanszírozzuk, viszont igyekszünk az összetartozás napjára, június negyedikére megépíteni.

A beruházás harmadik része a sportpálya mellett zajlik majd. Oda egy ötszáz méter hosszú és másfél méter széles futópályát építünk, valamint felhúzunk egy gazdasági épületet. Egy másik pályázatból huszonöt kerékpárt vásárolunk, a bicikliket a gazdasági épületben tároljuk majd, ahonnan könnyedén megközelíthető lesz a szabadstrand és a Dráva folyó.

Zöldítésre is jut

Tavasszal átadnak egy kerékpárutat is Barcson, amely a folyóparton köti össze a várost Drávatamásival. A félmilliárd forintos pályázati pénz tíz százalékát pedig zöldítésre fordítják a városban. Több helyen fákat és bokrokat ültetnek, de füvesítenek is például a templom környékén. A tájidegen, allergén fákat kivágják, a helyükre újakat telepítenek. A beruházásra márciusban írják ki a közbeszerzést, azt követően fél éven belül elkezdődhetnek a munkálatok.