Ezer idős ember kaphat tüdőgyulladás elleni oltást Kaposváron

A 65 évesnél idősebbek az idén is ingyen igényelhetik a tüdőgyulladás elleni védőoltást. Szita Károly, Kaposvár polgármestere keddi tájékoztatóján bejelentette: 2020-ban ezren kértek oltást.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kaposváriak jobban éljenek – hangsúlyozta Szita Károly polgármester keddi tájékozóján. – Minden program, ami mellett döntünk, ezt a célt szolgálja. S ahhoz, hogy jobban éljünk, abba beletartozik, hogy egészségesek maradjunk. Ennek érdekében már 20 esztendeje egy olyan komplex program megvalósítását kezdtük el, amelyben nemcsak az egészségügyi infrastruktúra rendbehozatala szerepel.

A tüdőgyulladás elleni védőoltást 2005-től támogatja Kaposvár. Tizenöt esztendeje minden 65 év feletti kaposvári, aki szeretné beadatni magának az oltást, az a város támogatásával megteheti. Szita Károly kiemelte: minden esztendőben a háziorvosokat kérik fel arra, hogy mérjék fel az igényeket. Ez 2019-ben 150 körüli volt, idén óriási volt az ugrás, 1000 idősebb személy kért védőoltást. S bár a vakcina ára nagyon felment – 16 millió forintért vásárolnak ebből –, az idén is minden igénylő megkaphatja a védőoltást. Szita Károly azt is közölte: jövőre bevezetik a gyermekeknek szóló agyhártya gyulladás elleni védőoltást is, amely jelenleg még államilag nem támogatott. Abban bíznak, hogy egy idő után ezt is támogatják majd.