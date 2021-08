Ezernyi sörösdoboz jelenti a gyógyulást a kaposvári ebeknek

Három héten át gyűjtötték az alumíniumdobozokat a Retur Pack Kaposvári Nagypiacon kihelyezett automatájába a vásárlók.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

Minden doboz három forint támogatást jelentett a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesületnek. A kampány zárultával rekordmennyiségű csomagolóanyag gyűlt össze, hiszen 22 ezer dobozt dobtak be a vásárlók a gépbe. A Retur Pack pedig megemelte a jótékony akcióhoz kapcsolódó támogatást, így dobozonként nem három hanem öt forinttal támogatták a Kutyatár Egyesület tevékenységét.

A befolyt 110 ezer forintos összeg jól jön az egyesületnek, mivel – mint ahogy azt a közösségi oldalukon is közzétették és lapunkkal is közölte Boncz Edit elnök – ismét nehéz helyzetbe kerültek. ­– A legjobbkor érkezik ez a támogatás, állatorvosra fogjuk költeni – mondta. – Nem volt sosem jellemző ránk, hogy tartoznánk, de az állatorvosi számlánkat most nem tudtuk kifizetni. Sajnos évről évre egyre több a működési költségünk, a megoldandó problémák nem szűnnek meg, csak időlegesen tudjuk megszüntetni őket. Hiába van millió állatvédő egyesület, ha a felelőtlen állattartás újra és újra képezi az ellátandó feladatokat. Az állatvédők mostanra olyan teher alatt vannak, amelyek miatt állandóan képződő költségek teszik próbára őket. Volt olyan hónapunk, amikor csak az állatorvosi költségek hárommillió forint fölé kúsztak, és akkor még nem számoltam az alkalmazottak bérét és a többi szolgáltatást, amelyeket igénybe kell vennünk a működéshez – mondta Boncz Edit. Hozzátette, az alumíniumdobozok gyűjtéséből keletkezett összegnek nagyon örülnek, hiszen minden egyes forint jól jön a Kutyatár számára.

A Retur Pack Kaposváron kívül még két városban szervezett hasonló gyűjtést: Szigetmonostoron önkéntes tűzoltóknak, Pilismaróton pedig térfigyelő-kamerarendszerre gyűjtöttek a szelektálók.

A tervek szerint a jövőben is a Kaposvári Nagypiacon marad az automata, amelybe továbbra is szelektíven gyűjthetjük az alumíniumból készült italosdobozokat. A bedobott csomagolóanyagért egy kupont kapnak majd a vásárlók, amelyet a piac területén található egyik élelmiszerboltban válthatnak be a vásárlások alkalmával.

A Kaposvári Nagypiacon szelektíven gyűjtik a zöldhulladékot és a kartont is, valamint van üveggyűjtő konténer is – mondta lapunknak Biró Éva ügyvezető.