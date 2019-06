Ezernyien ünnepeltek a szentgyörgyiekkel

Ezernél többen látogattak el a múlt hétvégén a hagyományos balatonszentgyörgyi falunapra, amelynek a sikeréhez hozzátartozik, hogy a színes programok megteremtésén közösen fáradozott az önkormányzat a helyi egyesületekkel.

A falunap nyitányán nagy sikert aratott a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar és a pécsi mazsorettek bemutatója. Kora délelőtt már rotyogtak a finom ételek a kondérokban, mert összefogtak a helyi civil szervezetek, hogy minden érkező jól lakjon náluk. Egyesületenként ötven adag ételt osztottak ki önkormányzati támogatással, és emellett az iskolai konyha dolgozói még háromszáz adag ételt készítettek a vendégeknek. A vállalkozók is elégedettek voltak, mert az önkormányzat évek óta nem kér helypénzt a falunapon, a különféle árusok minőségi portékáikkal így ebben az esztendőben is színesítették a forgatagot.

Estére óriási tömeg gyűlt össze, a látogatók Szandi és a Bikini koncertjén szórakozhattak, az ünnepet tűzijáték zárta.

– A rendezvény sikeréhez hozzátartozik, hogy jelentős támogatást kaptunk rá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) – mondta lapunknak Farkas László Nándor polgármester. – Konzorciumban pályáztunk tíz környékbeli községgel együtt a közösségépítés szellemében, hogy több színvonalas rendezvényt tudjunk tartani a térségben.

Az egyesületek mindegyike, a Szentgyörgy Nyugdíjas Egyesület, a Margaréta Nyugdíjas Egyesület, a Balatonszentgyörgyi Horgász Egyesület, a Balatonszentgyörgy Szeretlek Egyesület, a Kis-Balaton Táncegyüttes, az INFO-HÁZ Egyesület, a Polgárőr Egyesület és a Tűzoltó Egyesület kitett magáért a falunapon. A helyi egyesületek gyakran találkoznak egymással, legutóbb május végén tartottak nagy sikerű egyesületi napot a csónakkikötőnél.

Balatonszentgyörgynek nincs saját strandja, viszont egy kiváló horgászkikötőjük van. A környék vizei a Balaton halban leggazdagabb részei a Zala folyó beömlése miatt. Ezt bizonyítja, hogy tavaly első helyezést értek el a balatoni pontyfogó világbajnokságon, az idén a harmadik helyet szerezték meg.

Szépül a központ, modern rendelő várja az anyukákat

Tavasszal adták át az önerőből felépített történelmi emlékparkot a településen. A falunapon jól vizsgázott a rendezvénytér, mert itt tartottak egy néptáncfesztivált, amelyen határon túli és a hazai néptáncegyüttesek léptek fel a szabadtéri színpadon.

Balatonszentgyörgy Tavasszal adták át a Balatoni Fejlesztési Tanács 50 százalékos támogatásával a több, mint 30 millió forintból felépített történelmi emléksétányt és emlékparkot a településen. A falunapon jól vizsgázott a rendezvénytér, mert itt tartottak egy néptáncfesztivált, amelyen határon túli és a hazai néptáncegyüttesek léptek fel a szabadtéri színpadon. A területen további fejlesztéseken gondolkodnak, hogy egy új kulturális faluközpontot hozzanak létre a nemzeti emlékpark és emléksétány köré.

– Jelentős fejlesztéseket sikerült végrehajtani a településen, mert felújítottuk azon közösségi épületeinket és intézményeinket, melyek az itt élők megmaradását, életminőségének javítását szolgálják – mondta a Somogyi Hírlapnak Farkas László Nándor polgármester.

Mint megtudtuk, az elkövetkező hetekben fejezik be a védőnői szolgálat rendelőjének a felújítását. Erre 40 millió forintos pályázatot nyújtottak be, amelyet Hollád plusz 20 millióval toldott meg a konzorciumi támogatásban. Holládon az orvosi rendelő, Balatonszentgyörgyön a védőnői rendelő újul meg a közeljövőben. A szentgyörgyi védőnő négy kisközségben látja el a védőnői feladatokat, a szakellátás biztosításának megsegítésére egy szolgálati autót is kaptak a pályázat segítségével.

A védőnői fejlesztéssel párhuzamosan önerőből valósítják meg az egyesületek házának a felújítását, mert ez egy épületben van a védőnői szolgálattal. Az épületegyüttes energetikai korszerűsítésen esik át.

Az előkészítés záró szakaszába érkezett a közös önkormányzati hivatal energetikai felújítása. Több mint 50 millió forint értékben valósul meg nyílászárócsere, hőszigetelés, és új gépészeti berendezéseket vásárolnak. Ugyanezen a technikai felújításon fog átesni a művelődési ház. Mindkét épületre napelemes rendszereket szerelnek fel. Ez a projekt is az előkészítés befejező szakaszába ért, az ősszel kezdődhet a kivitelezés.

A településvezető elmondta azt is, hogy az általános iskola, az óvoda és az orvosi rendelő épületét az elmúlt években már korszerűsítették, ezek az intézmények kiváló műszaki állapotban vannak.

Szépséges állomás köszönti az utasokat

A Balaton-part legszebb vasútállomásának tartják a balatonszentgyörgyit, az erre járó vasútkedvelők és az utasok is rendre megállnak megcsodálni a szép épületet.

Néhány évvel ezelőtt 700 millió forintot költött rá az állam, hogy megteremtse egy monarchiabeli vasútállomás formavilágát, amely azonban a XXI. század minden vívmányával felszerelt. Kár tagadni, hogy a balatonszentgyörgyi fejlesztések közül ez a polgármester szíve csücske, hiszen főállásban ő itt az állomásfőnök.

A vasút után most a közutak is megújulhatnak Balatonszentgyörgyön.

– A kivitelezés fázisában van egy rég áhított beruházásunk, amelynek célja, hogy a településen élők a temetőhöz végig szilárd útburkolaton juthassanak el, mert a régi, poros, köves útburkolaton rengeteg kátyú nehezítette a közlekedést – mondta Farkas László Nándor. – Most indul a 80 millió forintos beruházás, amellyel a külterületi útjainkat fejlesztjük. Vörssel konzorciumban pályáztunk.

A külterületi utak fejlesztése lehetőséget ad arra, hogy a következő időszakban új építésű telkeket alakítsanak ki Balatonszentgyörgyön, ezzel a fiatal családok letelepedéséhez kívánnak segítséget nyújtani. Szintén évtizedes problémát kezelnek azzal, hogy egy külterületen lévő lakókörzetben is szilárd útburkolatot építenek ki egy 400 méteres szakaszon. Ez nemcsak lehetőséget jelent az ott lakóknak a jobb közlekedéshez, de hozzáférést biztosít egy 11 hektáros ipari területhez. A remények szerint ezt a Csillagvár utca végén a kistéglagyár felé eső területet munkahelyteremtésre hasznosíthatják majd.