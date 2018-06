Ezt neked is látnod kell! Gyönyörű videó készült a Balatonról

Ha Böröczky Bulcsú és lelkes csapata kimegy a magyar tengerhez, akkor már borítékolható is, hogy valami különlegeset alkotnak. Ezúttal is egy lélegzetelállító videót készített a balatonboglári fiatalember, s feltöltötte a Drónnal a Balaton körül Facebook-csoportba, mely a Sonline.hu együttműködő partnere.

– Szerencsém volt, mert két helyszínre mentem ki forgatni, s csak a balatonfenyvesi kikötőbe kellett újra kimennem (itt készült a díjnyertes fotója is – a szerk.), Balatonbogláron elsőre összeállt a képanyag – mondta Böröczky Bulcsú. – Szinte az összes nyersanyagot fel tudtam használni, a videó pedig vágással, színezéssel, fényezéssel együtt, másfél óra alatt készült el.

Böröczky Bulcsú egy újabb nagy dobásra készül. – Már neki is álltam az új projektnek: egy szörfös, vitorlás videót állítok össze – tette hozzá. – De most igazán nagy szélben akarok dolgozik, amikor tényleg hasítanak a vízen. S ezt végig is fogom vinni, mert az időjárás is kegyes hozzánk.

Böröczky Bulcsú megnyerte az első hazai drónfotópályázatot, melynek a fődíja egy új drón volt. – A piacon elérhető legjobb drónt kaptam, s már azzal készülnek a felvételek – emelte ki Böröczky Bulcsú. – A gép kamerája ugyanaz, mint amivel eddig is dolgoztam, ez is egy Phatom 4 pro, de már a w2. Elsősorban a drón irányításán, motorján fejlesztettek, azaz sokkal stabilabb, csendesebb és nagyobb hatótávra képes, mint az előző gépem. Így már elérek olyan helyeket is, amelyekről eddig csak álmodtam.

