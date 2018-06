Ezüst rejtett a csökölyi szőlő – tallérlelet Kaposváron

Önálló albumot, és állandó kiállítást is kapnak a Rippl-Rónai Múzeum régészei által feltárt csökölyi ezüsttallérok. A régészeti lelet 15 évvel ezelőtt került elő, a becsületes megtalálók értesítették a szakembereket.

Néhány napja beszámoltunk róla, hogy a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy kaposvári férfi ellen, aki régészeti leleteket árult az interneten.

Az önjelölt régész két és fél éven keresztül járta ajándékba kapott fémdetektorral a somogyi kistelepülések szántóföldjeit: Hetes, Orci, Zimány és Magyaratád közelében is „böngészett”. Több száz régi pénzt szedett ki a földből, köztük az ókorból, az árpádháziak korából és a későbbi középkorból származó érméket is. Majd az állam tulajdonát képező leleteket egy internetes portálon árulta. Ezt vették észre az örökségvédelmi hatóság munkatársai, s a hirdetések alapján feljelentést tettek ellene.

Az eset kapcsán a régészeti leletek bejelentésének fontosságára hívta fel a figyelmet a Rippl-Rónai Megyei Múzeum igazgatója, Ábrahám Levente hétfői sajtótájékoztatóján. – Ezek a földben lévő kincsek a Magyar Állam tulajdonát képezik – emelte ki a múzeumigazgató. – A Rippl-Rónai Múzeumnak be kell jelenteni a megtalálást, különben szabálysértést követ el a megtaláló. Ez azért fontos, mert ilyenkor a múzeum munkatársai át tudják vizsgálni az egész helyszínt, további régészeti leletek után.

Az utolsó így előkerült emlékeket 1993-ban tárták fel, Csökölyben, ahol szőlőkapálás közben találtak tallérokat. Az intézmény régészei Költő László vezetésével a helyszínre siettek, s még többet találtak az érmékből. – Ötvennégy, jó minőségű és nagy méretű ezüst tallért találtak – mondta Varga Máté, a múzeum régésze. – Két ilyen ezüst tallér ért egykor egy arany tallért, és egy ezüst tallérért 160 denárt kellett fizetni.

Ábrahám Levente hozzátette: a pénzek minden korban értéket közvetítettek, s nemesfémből készítették ezeket.

A csökölyi tallérok többségét Ausztriában, Tirolban és Stájerországban készítették. De van köztük németalföldi, salzburgi pénz is, ahogy II. Rudolf, V. Lipót főherceg, valamint Paris von Lodron idejéből származók is. A feltárt leletekről egy album készült, s jövő év elején állandó numizmatikai állandó kiállítás nyílik a múzeumban Dukátok, tallérok, denárok – Érmék Somogy földjéből címmel. Ezt megelőzően lesz egy időszaki kiállítás is, a Magyar Nemzeti Bank vándorkiállítása mutatkozik be erdélyi tallérokról Kaposváron.

Piknik a családok éve jegyében

Idén is lesz Desedai Piknik a Fekete István Látogatóközpont környékén június 30-án. A programokról a hétfői sajtótájékoztatón Üst Norbert, az intézmény koordinátora beszélt. – Idén főzőversennyel és újdonságként pitesütőversennyel kezdődik a program – mondta Üst Norbert. – Lesznek eladások a homoktövisről és a közkedvelt levenduláról, de papírsárkányt is lehet készíteni és eregetni. Érdekesség lesz a gyerekeknek, hogy a Victory csatahajó nagy makettjének endoszkópos vizsgálatán is részt vehetnek. A makett ráadásul az utolsó csavarig az eredeti vízijármű mása. A délutáni programok között pedig egy csokiszökőkút is várja az édesszájú résztvevőket.