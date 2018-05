Ezúttal óvodások léptek fel a Bábszíntéren

Alig ért véget a Bábszínházi Biennálé, ismét egy rangos eseménynek volt a házigazdája a Bábszíntér. Hatodik alkalommal adott otthont a Cucorka elnevezésű rendezvénynek Pályi János művészeti vezető.

A regionális rendezvényen több mint 80 gyermek, az óvodás kortól a felső tagozatosokig bezárólag tölthetett el együtt egy kellemes napot a bábszínjátszás világában. – A cél, hogy a fellépő csoportok megismerjék egymás munkáját, szakmai tapasztalatokkal gazdagodjanak, és bátorságot kapjanak ahhoz, hogy színpadra merjenek állni – mondta Pályi János.

Két kaposvári óvodai csoport is bemutatkozott a találkozón, csakúgy mint a sióagárdi Fecske Bábcsoport is, valamint a Boglári Játékszín. A magyar népmeséken kívül Fésűs Éva műveiből is láthatott feldolgozást a közönség. Az egész napos rendezvény után a szakmai zsűri, Boráros Milada bábrendező és Boráros Szilárd báb -és díszlettervező, valamint a házigazda Pályi János értékelte a látottakat, kiemelve mindegyik produkcióban a legfontosabb, legértékesebb dolgokat.

Ezen kívül szakmai segítséget is nyújtottak a bábcsoportok vezetőinek többek között abban, hogyan lehet összefogni egy csapatot, és miként kel életre egy báb a színész, ez esetben a gyermekek lelke által. A találkozó zárásaként minden gyermek kézhez kapott egy cucorka bábot, valamint egy szelet tortával édesíthette a napját.

A cucorka – Csíkvár József néptáncoktató, a Somogy megyei népművészeti mozgalom kiemelkedő alakjának a találmánya – egy 4-7 év körüli szép kislány volt, akit a népszokás szerint pünkösdkor díszesen felöltöztettek, felkoszorúzott fejét selyemkendővel takarták le. Két nagyobb lány vezette őt, az úgynevezett felemelők vezették kézen fogva. A házról házra járó lánycsapatot 12-14 éves lányok alkották. A királyné bevezetése után levették a fejéről kendőt, leleplezték kit rejtett.