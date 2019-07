F.A.L.U.: festői környezetben indul a koncertdömping

Második alkalommal mutatják be a zselici falu szépségét a szilvásszentmártoniak. Festői környezetben koncertekkel, kézműves programokkal várják az érdeklődőket. Még egy szelfiponttal is készültek a F.A.L.U. Fesztiválra.

Színes ernyők a magasban, legelésző birkák, lovak és kemencében sült kenyérlángos csalogatta a vendégeket Szilvásszentmártonba csütörtökön, ahol második alkalommal rendezik meg a F.A.L.U. Fesztivált. Az idén három színpadon, huszonegy helyszínen több száz programot kínálnak. Finomabbnál finomabb langallók, kalácsok és pogácsák kerültek ki a kemencéből a nyitó napon. A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium pék tanulói tanáruk irányításával négy napon át kínál finomságokat a vendégeknek.

– Szeretnénk a nálunk oktatott szakmákat népszerűsíteni, diákjaink maguk gyúrta tésztából készítenek péksüteményeket, most például szalonnás langalló készült – mutatta Kutasné Harsányi Tünde pedagógus a kenyérlángost. Továbbhaladva frappáns szövegű falvédőkkel is lehetett találkozni, a pajtában festményekből nyílt tárlat. Az udvaron pedig a barantások építették bemutató pályájukat, Máj Péter a népi mesterségekből adott ízelítőt. A kézműves forgatagban több tucatnyian kínálták kézműves termékeiket. A kerámiák mellett termelői méz, levendulás termékek és egyedi táskák is beszerezhetők most Szilvásszentmártonban. Több standnál különlegesebbnél különlegesebb hennák is készültek, igazi kuriózum a jövőkutatóknak, hogy piros sátrában Jakab Georgina tarot és cigány kártyából jósol, de akár szerencseöntést is tart.

– Régen a falvakban, itt Szilvásszentmártonban is voltak öntőasszonyok, akik viaszt olvasztottak és ezt hideg vízzel teli tálba öntötték, majd a szilárdságból mondták meg, van-e rontás, és hogyan lehet levenni – mondta el a táltos asszony.

– Népzene, komoly–és könnyűzene, jazz is szerepet kap három színpadon – mondta el Lengyel Gábor, Szilvásszentmárton polgármestere. Az idén bővítették a helyszíneket, már a tótól végig lehet sétálni a nagyszínpadig nyíló levendulavirágok között.

– Szeretnénk bemutatni településünket egy olyan fesztiválon, ahol mindent a helyiek készítenek. Mi szedjük a szemetet, rakjuk össze az installációkat, sőt még egy szelfipontot is készítettünk – jegyezte meg Lengyel Gábor. Csütörtökön a Budapest Bár és a Vad Fruttik kezdett, pénteken a Margaret Island, szombaton a Bohemian Betyars és a Kiscsillag szórakoztatja a közönséget. Vasárnap pedig a zárónapon az argentin God Save the Queen koncertjével búcsúzik a fesztivál.