Fagypont felett már boldogok a sufnivárosban

Némelyik viskón napelem, máshol a zseblámpa hoz fényt a mindennapokba. Sokan élnek a kaposvári erdőkben. Többségük azért itt, mert ha van is munkájuk nem tudnak belőle fenntartani egy albérletet. Van, aki a kutyája miatt nem ment be a hajléktalan szállóra.

Letaposott ösvény vezet az erdőbe. A fák között viskók, a kéményekből füst áramlik ki.

– Jöjjenek csak bátran, nincs sár, le van fagyva – invitál minket befelé Ónodi István. 2014 óta lakik az erdőben, miután szétment a család. A Nostrától költözött a Kinizsi garázsváros mögötti területre, s azóta ott él.

– Az Együd Árpád Kulturális Központban dolgoztam 4 évig 54 ezer forintért, közcélú munkásként. Adósságot halmoztam fel, nem tudtam fizetni az albérletet, ezért kötöttem ki az erdőn – magyarázta Ónodi István. A villanyt napelem adja, a fűtésre meg ott a fa. Azt mondja, a szállóra nem vihette volna be a kutyáját, ezért választotta inkább az erdőt.

– Hűséges barátom volt a kutyám mindig, hogy hagyhattam volna el? Itt együtt éldegéltünk, és amikor elpusztult, itt is temettem el – tette hozzá. Kereszt és egy lebetonozott sír jelzi az állat nyughelyét.

– Tudom, hogy ez sem egy végleges megoldás itt az erdőn, hiszen nem leszek fiatalabb. Közmunkásként azonban albérletet nem tudnék fizetni, az nem a mi zsebünknek való. Ha lenne egy szociális bérlakás, amelyhez hozzájuthatnék, vállalnék én minden feltételt, hogy ott maradhassak. Míg jó a kezem és a lábam, alkalmi munkákat vállalok – tette hozzá Ónodi István. Villanyszerelőnek tanult, de nem fejezte be tanulmányait. Egy 17 éves lánya van, aki nevelőotthonban él. Azt mondja, tartják egymással a kapcsolatot.

Két éve élettársával lakik a kaposvári erdőben Gaál Zoltán. Albérletben laktak előtte, de ők sem tudták fizetni. – Itt nincs rezsim. A fát megveszem, a vizet és a villanyt is megoldjuk valahogy – mondta. – Most épp nincs most munkám, de keresek. Vájár az eredeti szakmám, de bármit elvállalok, amiért fizetnek.