Faházak helyett jurtákban táboroznak Fonyódligeten

Citromsárga és narancssárga, ez a két jellegzetes sátorszín uralkodott a hetvenes évektől a közelmúltig a fonyódligeti gyermektáborban. Kisebb szünet után az idénre megváltoztak a színek, és a sátrak is, a faházak pedig teljesen eltűntek. A korábbi sátortábor jurtatáborrá alakult.

Ezt ne hagyja ki! Nem először fut lyukra a baloldal botrányokozással

Világoskék, sötétkék, piros, sárga és zöld. Most ez az öt szín mutatja, melyik altáborhoz tartozunk.

Egy-egy színhez nyolc jurtapár tartozik, amely tíz-tíz főt fogad be, altáboronként összesen 160 gyereket. Turnusonként összesen nyolcszáz gyermek táborozhat vasárnaptól Fonyódligeten egészen augusztus 27-ig. Ami a négy hét alatt akár 3200 gyermeket is jelenthet, ám a szervezők egyelőre 2500 főre számítanak idén. Jelenleg 19 intézmény táborozik itt. Egyelőre nincs teljes üzem, sokan visszamondták a részvételt a járvány miatt. Akik eljöttek, az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek. Mezőtúri, diószegi, dunaföldvári, mohácsi és debreceni gyerekek vették birtokba vasárnaptól péntekig a 4,8 milliárd forintból megújított területet.

– Az Erzsébet-táborokat az különbözteti meg a többitől, hogy nincs még egy olyan hely, ahol ennyi program közül lehetne választani. Olyan, mint egy fesztivál. Állami támogatásból jöhetnek ide a fiatalok, akiknek csupán egy jelképes regisztrációs díjat, ezer forintot kell fizetniük, amit a tábor után többségében visszakapnak – mondta Darabánt Judit, az Erzsébet Alapítvány kommunikációs vezetője. Az Erzsébet-táborokat az Erzsébet Alapítvány szervezi az Erzsébet-táborokról szóló törvény alapján. 4,4 milliárd forint állami támogatásból, amelyet csakis a táboroztatással kapcsolatos kiadásokra fordítanak.

– Nagyon vártam, hogy jöhessek a Balatonhoz, nem csalódtam, minden tetszik. A jurták és a foglalkozások is várakozásomon felüliek. Eddig legjobban az érzékenyítő foglalkozás tetszett, amely kapcsán bepillantást nyerhettünk, milyen lehet autistának vagy vaknak lenni – mesélte első élményeit Vida Virág, aki Zalaegerszegről érkezett egy harmincfős csoporttal.

– Rengeteg a program. Reggel sétahajózáson voltunk, és mindenkinek tetszett az érzékenyítő foglalkozás. Érdekesnek ígérkezik a fizikai kísérletekről szóló program is, de a sárkányhajózást is mindenki várja, folyamatosan halljuk a dobszót a partról… – sorolta Kulcsár Évi a lehetőségeket. Egy harmincfős osztály felnőtt kísérőjeként vesz részt az első fonyódligeti turnusban. Olyan gyerekeket hoztak el, akik megérdemelték, hogy táborozhassanak. Fonyódligeten, a táborközpontban megújult a konyha és az étterem, teljesen modern vizesblokkokat építettek. A gyerekeket színekkel jelölt ikerjurtákban helyezik el. A területen egy hatalmas rendezvénysátor is áll. A megújult táborban szigorúan betartják a vírusprotokollt, és huszonnégy órás orvosi ügyelet, mentőszolgálat és vízimentők szolgálják a gyermekek testi-lelki épségét.

Lelki programokat is választhatnak már a gyerekek

Az Erzsébet Alapítvány egyházi háttérrel rendelkezik, emiatt lelkiségre fókuszáló programokat is tartanak. Katolikus és református lelki vezetők, más néven testvérek kötetlen programok lehetőségét nyújtják. Hamarosan lesz kápolna, amely az istentiszteletek helyszínéül szolgál, a testvérek azonban egy-egy beszélgetésre vagy bibliaismeret-órára is várják a táborozókat. A tábori együttélést segítő operatívok, akik a „TESO” elnevezést kapták, könnyen megtalálhatók, narancssárga ruházatuk messziről szembe tűnik. Minden táborban töltött napnak más a tematikája. Hétfőn a tudomány, kedden a sport, szerdán a magyarság, csütörtökön pedig a kultúra járja át a programkínálatot, amelyet a kereszténység is áthat.

Vidám a hangulat a jurtában, a napokban nyitott meg újra a tábor

Fotó: Mészáros A. (Likebalaton.hu)