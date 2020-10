Fájó, de életet véd, hogy elmarad most az érintés

Három Somogy megyei idős­otthonban lett a lakók koronavírustesztje pozitív az utóbbi napokban. A legtöbb intézményben igyekeznek mindent elkövetni annak érdekében, hogy a vírus ne jusson az otthon falai közé. Van olyan, ahova még a tévészerelő sem mehet be.

Október közepén derült ki, hogy 26 idős és 3 dolgozó koronavírustesztje pozitív a barcsi szociális központban. Egy gondozott elhunyt a vírusfertőzés következtében. A legutóbbi nyilvános adatok szerint 32 idős 13 dolgozó produkált pozitív tesztet, s úgy tudjuk nem emelkedik a fertőzöttek száma.

A közelmúltban Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Zselickislakon elmondta: országosan 1600 bentlakásos szociális intézményben 100 ezer idős emberről gondoskodnak. Közülük 73 otthonban jelent meg a koronavírus-fertőzés.

Megkerestük a Nemzeti Nép­egészségügyi Központot, hogy megtudjuk a somogyi intézményekben felütötte-e a fejét a betegség. Kérdésünkre azt válaszolták, három somogyi otthonban 87 ellátott és 23 dolgozó küzd a koronavírussal, nyolcan pedig elhunytak a betegség következtében.

A nagyatádi Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ idősotthonában nincs fertőzött. Ormai István polgármester azt is elmondta, hogy egyetlen önkormányzati fenntartású intézményben sem tudnak koronavírussal fertőzött munkatársról. – Igyekszünk maximálisan betartani az előírásokat – mondta a városvezető. – Kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés, ügyet intézni csak nagyon indokolt esetben lehet személyesen.

A Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthonában, Kadarkút-Vótapusztán sincsenek betegek – tudtuk meg Óvári Róbert ügyvezetőtől. – Nálunk is látogatási tilalom van a lakók védelme érdekében – tette hozzá. – Sajnos nem viselik jól, de a hamarosan nyíló új intézményünkben már lesz arra lehetőség, hogy érintkezés mentesen találkozzanak lakók és hozzátartozóik egymással. Ehhez nem is kell kimenniük majd az épületből.

Ezt a megoldást már alkalmazzák a zselickislaki Zselic Idősek Otthonában, ahol egy konténert alakítottak át úgy, hogy a családtagok az utcáról tudnak belépni, míg az idősek az udvarról. S kettejüket üvegfal választja el egymástól. A Katolikus Egyház idősotthonában mostanáig nem történt fertőzés, amely érdekében mindent megtesznek az intézményben.

Hasonló a helyzet a Református Egyház által fenntartott kaposvári Csertán Márton Otthonban és a taszári Ikafalvi Farkas Béla Idősek Otthonában. – Se ki, se be nem jöhet senki – mondta Halász Diána, intézményvezető. – A csomagokat is úgy fogadjuk, hogy lefertőtlenítve adjuk tovább a lakóknak, sőt amit mi vásárolunk számukra, azt is csak fertőtlenítés után kapják meg. Emellett nagy gondot fordítunk arra, hogy folyamatosan fertőtlenítjük az intézményt.

Több programot szerveznek, de a szerelőt nem engedték be

A törökkoppányi Koppányvölgye Idősek Otthonában csak ablakon keresztül integethetnek egymásnak a lakók és rokonaik, de éppen ennek köszönhető, hogy senki sem hurcolta be a betegséget. – Sokkal több programot szervezünk nekik és többet foglalkozunk velük – mondta Zana István, ügyvezető. – A minap az egyik lakónk televíziója elromlott, de nem engedjük be a szerelőt. Szerencsére a szomszéd szobában lakó hölggyel barátnők, így most együtt tévéznek.

Zana István hozzátette, a lakók nagyobb részét összehozta a vírusveszély, megértik, hogy nem látogatják őket rokonaik, ezért szorosabbra kovácsolódott a közösség.

A tavaszi hullám idején voltak gondozók, akik beköltöztek az intézmény nővérszállójára, erre most még nem volt szükség.